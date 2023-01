Suspeito de tentativa de feminicídio contra ex-mulher é preso no interior do Ceará

Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (6), em Quiterianópolis, interior do Ceará. Segundo a Polícia Militar (PMCE), ele é suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira na manhã de quinta-feira (5). A vítima, já tinha uma medida protetiva contra o homem.

O rapaz ainda baleou o pai da vítima, de 62 anos, que foi socorrido por uma equipe do Samu para uma unidade hospitalar da região.

O suspeito tentou fugir de carro por uma estrada carroçável, na localidade de Chapada dos Paulinos. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar continuaram as buscas em uma mata fechada da região até o horário noturno.

A Força Tática (FT), equipe da Polícia Militar, localizou o indivíduo em um local de mata, no mesmo município onde aconteceu o crime. Ele não reagiu à prisão.

Um revólver calibre 38, arma utilizada no crime, foi encontrado na casa de um familiar, juntamente de cinco munições intactas.

Ele foi conduzido à Delegacia Municipal de Novo Oriente, onde foi autuado por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência. Indivíduo se encontra à disposição da Justiça.

