Policial militar é preso em flagrante com fuzil e pistolas no Ceará

Um policial militar foi preso em flagrante na posse de um fuzil e duas pistolas, em uma abordagem policial a um veículo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quarta-feira (8).

A reportagem apurou que a prisão do sargento PM foi realizada por policiais do Batalhão de Operações Especials (Bope), na BR-222, no Município de Caucaia. O armamento estava dentro de um veículo.

O flagrante foi levado à Polícia Federal (PF), devido a suspeita de que o fuzil tenha origem estrangeira e de que tenha sido contrabandeado para o Brasil. Questionada sobre o caso, a Polícia Federal disse, via assessoria de comunicação, que não se manifesta sobre investigação em curso.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou, por nota, que "determinou a instauração de processo disciplinar para apuração da ocorrência envolvendo o policial militar na seara administrativa, estando atualmente em trâmite. Ressalta-se ainda que a Controladoria solicitou o compartilhamento das informações do inquérito instaurado pela Polícia Federal (PF) referente a prisão do militar".

Também procuradas, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e a Polícia Militar pediram para a reportagem demandar informações à PF e à CGD.

