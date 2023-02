Veículos que teriam sido usados para chacina que vitimou mãe, filha, genro e marido são apreendidos

Dois veículos suspeitos de terem sido utilizados na chacina que vitimou mãe, marido, filha e genro, em Ibicuitinga, no interior do Ceará, foram apreendidos por equipes da Polícia Civil neste domingo (12).

O neto de uma das vítimas de apenas 3 anos também foi baleado durante a ação. O crime ocorreu na madrugada desse sábado (11) dentro da casa da família na localidade de Carrapicho, na zona rural de Ibicuitinga.

As duas motocicletas foram localizadas em um terreno na zona rural do município, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A pasta não disse, no entanto, quem são os proprietários dos veículos nem se eles estavam em um terreno abandonado ou particular.

Os veículos foram conduzidos à Delegacia Regional de Aracati, unidade plantonista da Polícia Civil do Ceará. Já as investigações sobre o crime seguem a cargo da Delegacia Municipal de Morada Nova.

Ainda conforme a SSPDS, ofensivas continuam sendo realizadas em busca de suspeitos.

Chacina

Quatro pessoas da mesma família foram executadas e um menino de 3 anos foi baleado durante a chacina em Ibicuitinga. A criança está internada no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.

De acordo com familiares, as vítimas são: Antônio Cláudio Sena dos Santos, de 44 anos; Maria Paixão Barbosa, de 43 anos; Francisco Antônio Silva Rodrigues, de 21 anos; e Maria Lorrana Barbosa, de 17 anos.

Maria Paixão era mãe de Maria Lorrana, sogra de Francisco Antônio e avó da criança de 3 anos baleada. Já Antônio Cláudio era esposo de Maria Paixão e padrasto de Maria Lorrana.

A criança baleada estava passando as férias na casa da avó quando o crime ocorreu. De acordo com Mariana Nobre, mãe do menino e também filha de Maria Paixão, o garoto passou por cirurgia e segue em observação sem previsão de alta.