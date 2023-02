Polícia Civil prende dois suspeitos de envolvimento em chacina ocorrida em Ibicuitinga

Dois homens foram presos pela Polícia Civil por suspeita de participação na chacina ocorrida em Ibicuitinga, no Interior do Ceará, no último sábado (11). Quatro pessoas foram mortas na ação criminosa. Durante investigações, duas armas de fogo foram apreendidas, além de duas motocicletas.

Na noite de segunda-feira (13), os policiais civis capturaram Antônio Jonh Lennon de Araújo Pinheiro, 33, que já responde por roubo. A prisão do suspeito ocorreu em Limoeiro do Norte.

No último domingo (12), outro integrante do grupo criminoso já havia sido preso em posse de uma pistola calibre 380. A partir dessa prisão — cujo suspeito não foi identificado para não comprometer o trabalho policial em curso — as equipes policiais passaram a entender a dinâmica do crime.

Ainda no dia da chacina, duas motocicletas foram recuperadas por composições da Polícia Militar em um terreno na zona rural do Município. O uso dos veículos no crime segue em investigação.

Motivação de crimes

Segundo as investigações preliminares, a motivação do crime seria a disputa entre grupos criminosos. No local onde ocorreu o fato, era mantido um bar. O local era frequentado por alguns criminosos e sediava o comércio de entorpecentes. Ainda conforme as apurações, Jonh Lennon desconfiava que uma das vítimas, uma mulher de 43 anos, estava repassando informações do grupo para outros criminosos. Ela seria a responsável pelo bar.

Os levantamentos policiais apontam ainda que um dos filhos da vítima de 43 anos seria integrante do mesmo grupo de Jonh Lennon, porém ele foi preso no fim do mês de janeiro, em uma operação da Polícia Civil. Na ocasião, Jonh Lennon conseguiu fugir da ação policial.

Na manhã de ontem (13), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) mobilizou uma comitiva para acompanhar os trabalhos policiais relacionados às mortes. O secretário titular da SSPDS-CE, Samuel Elânio, acompanhado dos secretários-executivos da pasta, coronel PM Márcio Oliveira e o delegado Sérgio Pereira, foram até ao local onde ocorreu o crime

Vítimas de homicídios

De acordo com familiares, as vítimas da chacina são: Antônio Cláudio Sena dos Santos, de 44 anos; Maria Paixão Barbosa, de 43 anos; Francisco Antônio Silva Rodrigues, de 21 anos; e Maria Lorrana Barbosa, de 17 anos.

Maria Paixão era mãe de Maria Lorrana, sogra de Francisco Antônio e avó da criança de 3 anos baleada. Já Antônio Cláudio era esposo de Maria Paixão e padrasto de Maria Lorrana.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3422-2814, da Delegacia Municipal de Morada Nova.