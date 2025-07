Adolescentes de 12 e 13 anos morrem afogados em lagoa de Ibicuitinga, no Ceará

Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, morreram afogados em uma lagoa da zona rural de Ibicuitinga, no interior do Ceará, nessa última terça-feira (8). Eles chegaram a ser levados a um hospital, mas já estavam sem vida, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Arthur e Hadassa eram amigos e frequentavam grupos religiosos da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Ibicuitinga. Hadassa servia como coroinha na igreja, segundo nota de pesar publicada nas redes sociais da Paróquia.

"Pedimos ao Senhor que os acolha em Seu Reino, Neste momento de dor, nos solidarizamos com as famílias enlutadas e pedimos ao Senhor que conforte seus corações", disse nota.

A Prefeitura Municipal de Ibicuitinga também manifestou pesar pelo falecimento dos jovens, que eram estudantes do 7º ano da Escola Enéas Ferreira Nobre. "A partida precoce de duas crianças tão queridas deixa um vazio imenso em toda a comunidade escolar e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com eles", escreveu o Município, no Instagram.

Veja também Ceará ‘Tenho consciência de que temos que chamar mais professores’, reconhece Elmano sobre déficit na Uece Ceará Regionais de Fortaleza passam a ter novas atribuições; veja o que muda Ceará Benefício de R$500 para órfãos da Covid-19 no Ceará ainda não foi pago; governador promete liberação

Investigação

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local para os primeiros levantamentos, e, somente após a finalização do laudo pericial, será possível confirmar a causa das mortes dos jovens.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por meio da Delegacia de Morada Nova, município vizinho ao da ocorrência.