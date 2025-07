‘Tenho consciência de que temos que chamar mais professores’, reconhece Elmano sobre déficit na Uece

Instituição importante para o ensino superior, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) atravessa, historicamente, o problema de falta de professores. A insuficiência foi reconhecida pelo governador Elmano de Freitas, na manhã desta quarta-feira (9), em entrevista ao Diário do Nordeste e à Verdinha FM 92.5.

Atualmente, como mostrou reportagem do Diário do Nordeste, a Uece tem pelo menos 371 disciplinas sem oferta, por falta de docentes para ministrá-las. Alunos temem atrasos na formação, e outros educadores têm sobrecarga devido ao acúmulo de tarefas.

Questionado sobre ações previstas para solucionar o problema histórico, Elmano reforçou que, desde 2023, já foram convocados 540 professores concursados para a Uece, mas afirmou ter “consciência de que é preciso chamar mais”.

O governador sinalizou, contudo, o peso da questão orçamentária. “São mais de R$ 70 milhões de investimento de salário que é preciso pagar a esses professores. Efetivamente, temos uma demanda grande”, frisa.

O gestor afirma que solicitou aos reitores das estaduais o levantamento de quais disciplinas estão sem docentes, e reconheceu que é preciso resolver essa questão antes de prosseguir com a ampliação dos campi. “Estamos hoje concluindo os campi de Crateús, Camocim e Campos Sales, e abrimos a UVA na Serra da Ibiapaba”, inicia.

“Mas eu inclusive questionei os reitores: como estou construindo vários campi e tenho disciplinas sem aula? Devo ampliar, mas tenho que garantir professor em todas as disciplinas. É uma questão básica”, destaca Elmano.

Legenda: Alunos e professores reclamam do déficit docente na Universidade, que já se estende há anos Foto: Nícolas Paulino

O Governo do Estado tem até 24 de julho para apresentar ao Ministério Público do Ceará (MPCE) um plano de ação para resolver o problema da falta de professores na Uece. O órgão ministerial notificou oficialmente o Estado no último dia 9 de junho, com um prazo de 45 dias.

Elmano afirma que, em diálogo com reitores, determinou que professores aprovados em concurso para disciplinas que estão sem docentes fossem convocados. “E as que não temos, fazemos pelo menos a contratação temporária, pra nos organizar e fazer o concurso”, complementa Elmano.

“Mas analisando a capacidade orçamentária e financeira: no caso do professor concursado, tenho elevação da necessidade do caixa do Estado”, reforça.

O Ceará tem, hoje, conforme o Governo do Estado, 350 mil pessoas cursando universidade. Elmano informa que o número deve crescer com a expansão da Universidade Aberta do Brasil, que opera na modalidade de educação a distância (EaD) para interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País.

“Vamos concluir nosso Governo, dependendo do apoio de municípios, com faculdade nos 184 municípios do Ceará. Teremos pelo menos dois cursos superiores e dois de especialização em todos os municípios do Ceará pela Universidade Aberta, que a aula é 30% presencial, mas daqui a pouco vai ser metade presencial”, finaliza o governador.

O Ceará tem sete instituições de ensino superior que ofertam cursos pela UAB:

Uece

Universidade Federal do Ceará (UFC)

Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE)

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA)

Universidade Regional do Cariri (URCA)

Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Além disso, o Estado tem dezenas de polos da UAB distribuídos em todas as regiões.