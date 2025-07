Elmano diz que regulamentação da concessão de energia é 'frouxa' e cobra cronograma da Enel

O governador Elmano de Freitas comentou o cenário de reclamações dos cearenses sobre a Enel, durante entrevista à TV Verdes Mares, na manhã desta quarta-feira (9). Questionado se não seria o momento de o poder público intervir sobre a prestação do serviço, o chefe do Executivo estadual apontou que a forma de avaliação do sistema no Brasil é falha e a regulamentação das prestadoras "muitas vezes, é frouxa".

"Quando você faz a avaliação das empresas prestadoras de serviços de energia no Brasil [...] tem uma meta de fornecimento de energia que não pode cair. Só que essa meta ela é geral do estado. Então, se em Fortaleza estiver bem, o Cariri estiver bem, mas tiver um serviço, um problema grave no Vale Jaguaribe, se na média tá bem, ela tá atendendo a meta. Isto é um grave problema da estrutura", criticou Elmano de Freitas.

O governador explicou que, depois da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) realizada pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), dos problemas ocorridos com a Enel em São Paulo, o Ministério de Minas e Energia tomou "para si" o objetivo de resolver a problemática da distribuição de energia no Ceará.

"Nós apresentamos ao ministro [Alexandre Silveira] os problemas ocorridos no Ceará e nós tivemos dois grandes pontos que eu considero importantes. Primeiro: o ministro alterou o processo para a renovação dos contratos de concessão. O contrato da Enel vai até 2028. Está bem pertinho dos 30 anos. Em 2028, ela encerra o contrato. Ela tem direito a essa concessão. O ministério está soltando regulamentação, alterando o regramento, com várias mudanças", adiantou Elmano.

Pontos que a Enel precisa atender, conforme o governador:

A empresa tem que ter o número mínimo de trabalhadores contratados por ela. Portanto, diminuir a terceirização.

Precisa apresentar um plano de investimento detalhado por área, não apenas no Ceará

O Estado será dividido por microrregiões, e a empresa terá meta de investimento e meta do serviço por pequena área que o Ministério defina

As mudanças vão melhorar a distribuição de energia elétrica na avaliação de Elmano de Freitas. "Não pode apenas atender bem em Fortaleza e Juazeiro está mal ou o contrário. Tem que estar bem em Fortaleza, em Juazeiro, no Iguatu, no Crateús, em Tauá, e assim vai. E é isso que está sendo feito", avaliou Elmano de Freitas.

Governo exige apresentação de cronograma de investimento

Ainda em entrevista ao "Bom Dia Ceará", o governador declarou que a Enel está se preparando para realizar as mudanças e, por isso, anunciou investimento de R$ 7 bilhões em todo o estado do Ceará.

"E o que nós estamos querendo é que ela possa apresentar no detalhe esse cronograma de investimento, mas ressaltando que a relação da Enel é com o Governo Federal. O Governo do Estado não tem gerência nenhuma do ponto de vista jurídico formal. É claro que eu tenho, no sentido de, como governador, ir ao ministro, apresentar os problemas, apresentar as queixas e as reclamações. E, ao mesmo tempo, com a Enel", destacou.