Primeira marca do polo automotivo é “bastante conhecida” e deve ser anunciada por Lula, diz Elmano

O polo automotivo do Ceará já tem um acordo com a primeira montadora que produzirá veículos na planta em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo o governador Elmano de Freitas, em conversa com esta Coluna, a marca é “bastante conhecida dos brasileiros”. O nome não pode ser revelado ainda por questões contratuais.

O anúncio formal deve ser feito em breve, com a participação do presidente Lula. Este é o plano de momento, mas mudanças podem ocorrer.

A participação do mandatário do Palácio do Planalto deve dar maior amplitude ao empreendimento, considerado uma conquista para a economia do Ceará, que há anos prospectava investimento relevante no setor automobilístico.

A tendência é que o polo automotivo receba outras empresas gradualmente. Por lá, diversas marcas deverão produzir veículos, majoritariamente híbridos e elétricos, compartilhando a infraestrutura da indústria, que ocupa o espaço antes pertencente à Troller.