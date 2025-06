Estudante de 17 anos morre afogado durante sessão de fotos de formatura em Fortim, no Ceará

O estudante Nicolas Camassola, 17, natural de Russas, no Interior do Ceará, morreu afogado durante uma viagem para tirar fotos de formatura em Fortim, também no estado, na tarde dessa terça-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o jovem entrou no mar com um grupo de amigos e passou cerca de 15 minutos submerso na água.

Nicolas foi retirado da água por banhistas, que tentavam reanimação cardiopulmonar (RCP) no momento em que os bombeiros chegaram na praia.

"Os bombeiros assumiram as manobras de RCP e, posteriormente, contaram com o apoio de uma ambulância municipal e equipes de enfermagem, além de viaturas da Polícia Militar", informou o CBMCE, em nota.

Tentativas de reanimação duraram 50 minutos

De acordo com a corporação, as tentativas de reanimação do jovem duraram cerca de 50 minutos. A guarnição usou um Desfibrilador Externo Automático (DEA), que não indicou a necessidade de choque. Após as manobras sem sucesso, o jovem foi levado ao hospital, já sem sinais vitais.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará reforça a importância da atenção redobrada em áreas de banho e da observância às orientações de segurança para evitar acidentes no mar", orienta a corporação.

Luto

Em publicação no Instagram, a irmã de Nicolas, Melissa Camassola, chorou a morte do jovem: "A pior dor é a de perder alguém que se ama. Meu irmão, que Deus te receba com amor e luz. Um dia nos veremos novamente".

Legenda: Irmã de Nicolas publicou mensagem de luto Foto: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Russas publicou nota de pesar pela morte do jovem: "Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar esse momento".

Já a Escola Profissional de Russas, onde Nicolas estudava, expressou luto em postagem no Instagram. "Lamentamos profundamente a perda do nosso querido aluno Nicolas Camassola. Sua presença entre nós deixará saudades e memórias que sempre permanecerão vivas. Nicolas marcou a todos com sua maneira de ser, sua convivência e sua trajetória junto à nossa comunidade escolar", diz nota.

Nicolas também era modelo, e a Pride Casting, empresa que o agenciava, postou uma nota de falecimento: "Nicolas era um jovem promissor, cheio de sonhos e luz. Mesmo em sua breve trajetória conosco, deixou uma marca de carinho, humildade e dedicação".