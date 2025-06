Ex-prefeito de Milagres e ex-vice prefeito de Barro se envolvem em acidente na BR-116

O ex-prefeito de Milagres, o médico Helosman Sampaio, se envolveu em um acidente de trânsito, na manhã desta quarta-feira (4), no trecho da BR-116 que corta o município de Barro, no interior do Ceará.

Segundo informações apuradas pela TV Verdes Mares Cariri, Helosman conduzia uma picape que colidiu com uma motocicleta, na qual estavam o ex-vice prefeito de Barro, Geraldo Vandré e a esposa.

Helosman Sampaio estaria em deslocamento para Icó, no Centro-Sul do Estado, para prestar atendimento médico, quando houve a colisão.

Socorro às vítimas

Geraldo Vandré sofreu uma pancada na cabeça e foi levado para o hospital municipal do Barro para ser estabilizado e transferido para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. A esposa de Vandré teve ferimentos leves.

Até o momento, não há detalhes sobre o que causou o acidente. O Diário do Nordeste solicitou mais informações à Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas a corporação informou que não foi acionada para o acidente.