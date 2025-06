Saiba como ir de metrô para o São João de Maracanaú; veja esquema especial em junho

Quem for curtir a programação do São João de Maracanaú neste junho contará com uma opção de deslocamento por trem. Organizada pelo Metrofor, a operação ofertará viagens nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo durante todos os fins de semana do mês.

O percurso será entre as estações Parangaba (Fortaleza) e Carlito Benevides (Pacatuba), o que significa que 12 estações estarão em funcionamento. Já o ponto de desembarque para a festa será a estação Virgílio Távora.

Da estação Virgílio Távora, a Prefeitura de Maracanaú ofertará uma linha especial de ônibus com destino à Cidade Junina, localizada na avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial.

Corpus Christi

O Metrofor adiantou ainda que o sistema metroviário também fará um esquema especial para o São João de Maracanaú no feriado de Corpus Christi, que, neste ano, cairá numa quinta-feira, dia 19.

Veja a programação completa das viagens especiais de trem em junho

Estações em funcionamento

Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Mondubim, Esperança, Aracapé, Alto Alegre, Raquel de Queiroz, Virgílio Távora, Maracanaú, Jereissati e Carlito Benevides.

Sábados e feriado de Corpus Christi

Viagens especiais a partir de 00h

(Dias 7, 14, 19, 21 e 28 de junho)

Saindo da Estação Carlito Benevides: 00:01, 00:30, 01:00, 01:30, 2:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:10, 04:40 e 05:10

Saindo da Estação Parangaba: 00:01, 00:30, 01:00, 01:30, 2:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:10, 04:40 e 05:10

Domingos

Viagens especiais a partir de 1h

(Dias 8, 15 e 29 de junho)

Saindo da Estação Carlito Benevides: 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 04:10, 04:40, 05:10, 05:40 e 06:10

Saindo da Estação Parangaba: 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 04:10, 04:40, 05:10, 05:40 e 06:10

Como será o funcionamento do sistema?

Nestes dias e horários específicos, as bilheterias das 12 estações em operação do Metrofor funcionarão normalmente. As passagens também terão o mesmo valor, de R$ 3,60 e R$ 1,80 (meia). A recomendação do órgão é de recarregar o cartão com antecedência, para facilitar o embarque.

O sistema informa ainda que não haverá alterações na operação regular da Linha Sul no decorrer deste mês. Desta forma, segue mantida a circulação em todo o percurso, de Fortaleza a Pacatuba, de segunda a sábado, de 5h30 até 23h. Apenas no dia 19 de junho, feriado nacional de Corpus Christie, haverá operação especial.