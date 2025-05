Confira a programação completa de shows do São João de Maracanaú 2025

A partir da próxima semana, começa o São João Maracanaú 2025, que neste ano trará atrações como Simone Mendes, Xand Avião, Wesley Safadão e Jorge & Mateus. Nesta edição, são celebrados 20 anos do evento do Maior São João do Mundo, com 32 atrações e programação diversa.

Os shows acontecem entre 6 e 29 de junho, com oito noites de música com nomes de peso da música nacional, sempre a partir das 21h, no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo.

A estrutura terá um espaço de 80 mil m², com estrutura completa, drenagem e pavimentação em piso intertravado,

2,5 milhões de pessoas esperadas

Conforme a organização, a expectativa deste ano é receber mais de 2,5 milhões nos dias de evento. Além das atrações musicais, acontecem quadrilhas juninas, festivais gastronômicos, e programação cultural com artesanato e manifestações populares típicas da região nordeste.

Veja a programação musical completa

6 de junho

Bell Marques

Xand Avião

Felipe Amorim

WAWA

7 de junho

Léo Santana

Taty Girl

Vicente Nery

Débora Lee

13 de junho

Wesley Safadão

Natanzinho

Waldonys

Japinha

14 de junho

Leonardo

Henry Freitas

Zé Vaqueiro

Tito

18 de junho

Nattan

Mari Fernandez

Léo Foguete

Deávele Santos

20 de junho

Maiara & Maraisa

Zé Cantor

Lagosta Bronzeada

Netto & Henrique

Núzio Medeiros

27 de junho

Jorge &Mateus,

Seu Desejo

Litto Lins

Matheus Fernandes

28 de junho

Simone Mendes

Toca do Vale

Lazzaro Gamma

São João de Maracanaú 2025