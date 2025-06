O último adeus no mar: Filho homenageia pai pescador com cortejo fúnebre nas águas de Jericoacoara

As duras águas do ofício deram lugar as brandas ondas da saudade, em Jericoacoara, Ceará, na última sexta-feira (30), quando pescadores homenagearam, de maneira singular, a vida e memória do colega de atividade, Francisco das Chagas Pedro, popularmente conhecido como Chico Doido.

Carregando um caixão, o cortejo de barcos e amigos percorreu o trajeto marítimo que Chico costumava fazer durante a pesca, profissão que exerceu em sua terra natal até os 54 anos. O momento foi idealizado por seu filho, Francisco Jhonatan, 33, conhecido nas redes sociais como Xico Slim.

Nas imagens, que repercutiram nas redes sociais e emocionaram a internet, é possível ver dezenas de pessoas acompanhando a peregrinação pelas águas verdes do mar que, em visível calmaria, pareciam também estar tristes com a morte do Mestre Chico — como também era conhecido por muitos da comunidade.

“A história de um pescador de coração bom se acaba aqui. Tinha muito orgulhoso do meu pai, foram vivencia incríveis, muitas risadas, muitos perrengues, altas aventuras, vivencias inesquecíveis, nossa sou muito grato por tudo meu coroa, vivi e viveria tudo de novo contigo meu coroa, te amo eternamente meu pai, amigo, companheiro, meu herói”, publicou o jovem.

VEJA O MOMENTO DO CORTEJO

Em outras publicações em homenagem ao pescador, conhecidos comentaram relembrando a forma como ele se relacionava com as outras pessoas e matinha relações de respeito e amizade, e lamentaram a sua partida.

“Os dias de final de tardes, remendando redes ao pôr do sol sentando em sua canoa não serão os mesmos!!! Que Deus o tenha em um lindo lugar no céu”, escreveu um internauta. “Vai com Deus, meu amigo, sempre me tratou bem quando me envia me chamava de queridinho. Agora ele está ao lado de Deus onde só tem paz e amor”, disse outro.

Legenda: Chico era natural de Jeri e exerceu a profissão em sua terra natal até os 54 anos Foto: Arquivo pessoal

FALECIMENTO DO PESCADOR

Chico foi hospitalizado em um hospital de Sobral, no último mês de maio, em “situação critica”, conforme informou o amigo da família, Chico Bento, em publicação nas redes sociais. A família não divulgou as causas da internação e da morte do pescador.

No dia 29 de maio, o pescador faleceu. A nota de falecimento também foi compartilhada pelo amigo da família.

Veja também Ceará Avó se emociona ao ver neto aprovado em Medicina usando jaleco: 'Momento que ela mais sonhava' Verso Em Barbalha, professor completa 45 anos como carregador do Pau da Bandeira: ‘Fé e muita coragem’ Diego Barbosa O homem que ama o rio: cearense conversa com o Jaguaribe, homenageou-o com orquestra e luta para preservá-lo

'GOSTAVA DO VENTO, DO BARCO'

Ao Diário do Nordeste, Jhonatan, que é atleta de kitesurf, contou que todos os anos, no dia 19 de março, Dia de São José, seu pai fazia questão de levá-lo para a procissão do santo, que padroeiro do Ceará.

Enquanto estava no hospital, Xico fez uma promessa, de que se seu pai recebesse alta, ele faria o cortejo em agradecimento a sua saúde. Esse era o desejo do filho, mas por conta da piora do estado clinico, ele fez um outro pedido.

Jhonatan então perguntou ao pai, que estava no leito, se podia homenageá-lo com um cortejo pelas águas onde ele dedicou a vida à pesca. Sem palavras, o pai acenou com a cabeça e aceitou o gesto do atleta.

“Essa Rota da Pedra os pescadores sempre fazem, e ele fazia questão que eu fosse com ele, por isso surgiu a homenagem e nos últimos momentos dele tivemos aquela ideia de levar ele até a pedra furada e assim foi feito”, escreveu Jhonatan em uma publicação.

Legenda: “Tudo era eu e ele”, contou o filho, sobre a relação de confiança que os dois construíram Foto: Arquivo pessoal

“Tudo era eu e ele”, contou o filho, sobre a relação de confiança que os dois construíram e sobre a conversa que tiveram. Era comum, quando estava longe nos campeonatos, receber as ligações do pai e os pedidos para que não o deixasse. “Eu volto”, Jhonatan sempre respondia.

A atitude não tinha o intuito de ganhar visibilidade na internet, afirmou Xico. “Ele gostava do vento, do barco”, compartilhou o atleta ao falar sobre a ideia. Na missa de sétimo dia, o cortejo deve ser refeito com os amigos e colegas de profissão, segundo o atleta.

“Acho que ele ficou muito feliz”, contou o filho em tom emotivo. O pescador deixa quatro filhos e muitos afetos.