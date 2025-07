Regionais de Fortaleza passam a ter novas atribuições; veja o que muda

O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou, nesta quarta-feira (9), novas atribuições das Secretarias Regionais de Fortaleza, que nos seis primeiros meses do ano registraram 50.295 atendimentos à população. A nova fase marca o início da descentralização dos serviços e a retomada da autonomia das 12 pastas.

A descentralização inclui a transferência de serviços de zeladoria urbana, iluminação pública, poda de árvores, limpeza e fiscalização técnica. O objetivo, segundo a Prefeitura, é promover um modelo de gestão mais próximo das comunidades.

"O que está por trás de tudo isso? A participação da população fortalezense. O novo modelo reforça o compromisso da gestão, com a participação cidadã e o atendimento territorializado, ou seja: cada secretário é que sabe quais são suas prioridades, das intervenções nas ruas, nos bairros, os quais estão aí, sob o seu guarda-chuva", destacou Evandro Leitão.

Conforme a prefeitura, a reestruturação faz parte da reforma administrativa iniciada com a publicação da Lei Complementar nº 422, de 20 de março de 2025, que extinguiu a Secretaria da Gestão Regional (Seger), antiga responsável por coordenar e executar os serviços.

Agora, a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) padroniza procedimentos e acompanha as ações por meio da Central de Serviços Compartilhados, enquanto as Regionais passam a definir e executar as demandas de acordo com as especificidades de cada território.

O que muda?

Entre os serviços de zeladoria, as Regionais serão responsáveis por viabilizar capinação de vias, limpeza de canais, lagoas e bocas de lodo, pintura de meio-fio, coleta de resíduos, além do programa Tá na Pista, que prevê recuperação do asfalto.

Para ações de limpeza, cada Regional recebeu equipes especiais com garis e fiscais. Além desses profissionais, há 318 garis distribuídos conforme a quantidade de equipamentos públicos em cada território.

Para serviços de iluminação pública e podas, foram recebidas equipes noturnas de manutenção, que trabalharão das 19h às 5h, além de motoristas e eletricistas.

"Você que, porventura, esteja achando que no seu bairro, no seu território, na sua comunidade esteja necessitando de alguns desses serviços, compareça a regional do seu bairro. Reclame, peça ao secretário para que possa estar dando resultado, possa estar melhorando um desses serviços, para que a gente possa ter uma cidade onde a população tenha orgulho de morar", diz Evandro Leitão.

Com a mudança, estão sob a responsabilidade das 12 Regionais:

Sedes das secretarias e autarquias;

Quiosques e banheiros públicos;

Mercados, cemitérios e teatros;

Cucas, Cras, Creas e lavanderias;

Praças, parques, areninhas, orla, vias públicas;

Parquinhos, brinquedopraças, academias ao ar livre.

Para garantir a efetividade do plano, segundo a Prefeitura, as equipes passaram por qualificações por meio do Projeto Capacita Regionais, com foco em atendimento humanizado, fiscalização de obras e aprimoramento técnico.

Além disso, as pastas estão sendo preparadas em estrutura, corpo técnico e inclusão, com a implantação de salas sensoriais para atendimento a pessoas com deficiência, realização de reuniões mensais com os secretários, elaboração de cartilhas de padronização e criação de uma base documental compartilhada.

Veja também Ceará Lula pode vir ao Ceará em julho para visitar obras, diz governador Elmano de Freitas; veja detalhes Negócios Elmano diz que regulamentação da concessão de energia é 'frouxa' e cobra cronograma da Enel

Atendimentos

Os 50.295 atendimentos já protocolados nas Centrais de Acolhimento no primeiro semestre de 2025 incluíram demandas relacionadas a serviços urbanos, emissão de documentos, orientações e cadastros.

Além do atendimento direto ao cidadão, as Regionais articularam e acompanharam 2.615 ações de infraestrutura, como recuperação da malha asfáltica e intervenções em drenagem, 3.636 ações de limpeza urbana e ambiental, varrição, desobstrução de canais e bocas de lobo, além de 9.550 serviços de poda de árvores e 524 recolhimentos de árvores caídas.

Endereços das Regionais

As Centrais de Acolhimento das Regionais funcionam das 8h às 17h, nos endereços abaixo: