Avine Vinny substitui Jonas Esticado neste sábado (16) no Festival Expocrato 2022

Os fãs do cantor Avine Vinny vão poder conferir apresentação do forrozeiro na Expocrato 2022. A entrada na programação aconteceu de última hora, na noite deste sábado (16). O sobralense irá ocupar o horário do show de Jonas Esticado.

Conforme a assessoria do Festival Expocrato, "por incompatibilidade de horário, não haverá apresentação do Jonas Esticado no Festival". No Instagram do cantor, um storie informar que ele realiza show em Cedro, neste sábado.

Em 2021, Avine Vinny despontou no cenário musical a nível nacional, com o grande sucesso de “Coração Cachorro”, canção em parceria com Matheus Fernandes, que acumula mais de 280 milhões de execuções de áudio e vídeo

Só nas plataformas digitais, “Coração Cachorro” alcançou o topo da lista de canções mais executadas do país no Spotify, além do Top 1 na Deezer, Apple Music e Resso. Hoje Ávine acumula mais de 486 milhões de views em seu canal oficial no YouTube.

Avine Vinny apresenta novo trabalho na Expocrato

O público que conferir o show de Avine Vinny na Expocrato irá conferir músicas do novo trabalho do forrozeiro, o “220 Volts”. Umas das novidades é a música “Tu Quer Enganar Quem”, em parceria com MC Rogerinho, nome por trás da também estourada “Botadinha Saliente”.

Em abril deste ano, Avine Vinny gravou em Fortaleza o DVD “220 Volts”. Em um cenário tecnológico e colorido, o projeto aposta nas cenografias do palco e coreografias do balé presente.