Expocrato 2022: programação deste sábado (16) tem Gusttavo Lima e Mari Fernandez

A sétima noite do Festival Expocrato 2022 reúne nomes nacionais da música. Neste sábado (16), seis atrações dividem o palco principal do evento. O sertanejo Gusttavo Lima é um dos cantores mais aguardados da festa.

O mais importante nome do gênero sertanejo da atualidade, Gusttavo Lima marcou a programação do evento em 2019. Ele gravou um dos principais DVDs da carreira no Festival Expocrato, a produção audiovisual "Embaixador In Cariri".

Em 2022, o sertanejo programa cantar os sucessos do álbum "Buteco In Boston", carregado de hits como "Bloqueado" e "Ficha Limpa".

Legenda: Festival segue com programação até domingo (17) Foto: Reprodução/Instagram

Do forró, Xand Avião se apresenta pela segunda vez no Festival neste ano. Na sexta-feira (15), o comandante do Aviões substituiu o cantor Wesley Safadão — ausente por recomendação médica após problemas de saúde.

Estreia feminina do forró

A cearense Mari Fernandez, nome em ascensão musical do Ceará, estreia no Festival Expocrato.

Dona dos sucessos "Agonia", "Comunicação Falhou" e "Intuição", a forrozeira foi presente nos principais eventos de São João do País deste ano e segue em alta nos aplicativos de música.

Após evento no Ceará, a cearense segue para show em Floresta (PB).

Veteranos do Festival Expocrato 2022

O cantor cearense Jonas Esticado, natural de Juazeiro do Norte, é um dos veteranos do Festival Expocrato 2022. Uma curiosidade é que o cantor já trabalhou como vendedor na área de comerciantes do evento.

O cearense aproveita o grande público do evento para gravar clipe da canção "Beijo Bêbado".

Rafael Belo Xote e Luan Rocha, cantores do Crato, completam a programação do evento.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DOS ÚLTIMOS DIAS DE FESTIVAL

Sábado (16/7)

Gusttavo Lima

Xand Avião

Mari Fernandez

Jonas Esticado

Rafael Belo Xote

Luan Rocha

Domingo (17/7)

João Gomes

Tarcísio do Acordeon

Vitor Fernandes

Dennis DJ

West Reis