Vybbe junina estreia com tradições juninas e shows de Avine Vinny, Limão com Mel e Xand Avião

A primeira edição do evento Vybbe Junina foi marcada pelas tradições juninas. A memória afetiva de quem curtiu a festa, realizada no Colosso, foi agraciada, na tarde de domingo (5), pelos repertórios de Avine VInny, Limão com Mel e Xand Avião.

Logo na entrada da festa, o público pode conferir uma cidade cenográfica montada com nomes de antigas casas de eventos de Fortaleza.

Legenda: Touro mecânico e casais dançando forró marcaram primeira noite da Vybbe Junina Foto: Roni Vasconcelos/Divulgação

Os saudosistas puderam tirar fotos nos letreiros de locais como Forró no Sítio e Kangalha. O espaço ainda ganhou um coreto com apresentação da cantora Sandrinha.

Para os mais animados, um touro mecânico também testou habilidades dos vaqueiros da cidade presentes na festa.

Romantismo e hits da atualidade

Legenda: Durante apresentações, o público conferiu shows pirotécnicos no ritmo das músicas Foto: Roni Vasconcelos/Divulgação

Muita gente dançou coladinho nas diferentes áreas da festa. O cantor Avine Vinny abriu a primeira noite do arraiá da Vybbe. O forrozeiro iniciou repertório ao som do sucesso "Coração Cachorro" — composição que virou hit em 2021 e ficou nas mais ouvidas do Spotify Brasil.

Após apresentação do sobralense, a banda Limão com Mel comandou o evento. Edson Lima e Adma Andrade cantaram sucessos como "Toma Conta de Mim", "Anjo Querubim", "Pra Sempre", entre outras letras.

A noite terminou ao som do comandante, Xand Avião. O forrozeiro cantou sucessos da atualidade, como "Balanço da Rede" e até gravou repertório para liberar nas plataformas digitais nesta semana.

"Esse ano, plantamos a semente. Já é um sucesso. Próximo ano vai ser tendência no Nordeste inteiro, o Vybbe Junina", falou Xand Avião sobre a expansão da festa.

Legenda: Dorgival Dantas e Edson Lima fizeram aparição surpresa no evento Foto: Roni Vasconcelos/Divulgação

A apresentação de Xand Avião ainda contou com uma participação surpresa de Dorgival Dantas e Edson Lima.

Veja programação dos próximos dias:

12/06 - Arraiá dos Solteiros

Zé Cantor

Toca do Vale

Nildinha (Forró Real)

15/06

Nattan

Dorgival Dantas

Diego Facó

19/06 - Arraiá do Austin

Bruno e Marrone

Matheus Fernandes

Pedrinho Pegação

26/06

Mari Fernandez

Ícaro e Gilmar

Forró Real

Serviço

1º edição da Vybbe Junina

Atrações nacionais e locais participam de evento

Pontos de venda: Lojas Blinclass: North Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi.

Vendas online: Brasil Ticket