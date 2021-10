Cearenses Avine Vinny e Matheus Fernandes conquistam topo do Spotify com 'Coração Cachorro'

Do Instagram ao TikTok, o que mais se toca e dança é a canção "Coração Cachorro". A letra chiclete ganhou as redes sociais desde o lançamento anunciado nesta coluna, em 9 de setembro. O refrão uivado, em semelhança a composição "Same Mistake" de James Blunt, atiça a memória afetiva de quem ouve.

Neste domingo (10), a composição alcançou o primeiro lugar na playlist "Top Brasil" do Spotify. O sucesso também é registrado no exterior. Os forrozeiros estão na 58ª posição no "Top Global" do aplicativo. O dueto dos cearenses é colocado acima de canções de nomes como Eminem (136º lugar) e Kanye West (60º lugar).

Assista clipe:

A situação é ainda mais positiva na playlist global "Viral 50". A canção "Coração Cachorro" aparece em 14ª posição.

Juntos, Avine Vinny e Matheus Fernandes desbancaram do Spotify Brasil nomes veteranos como Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano. Eles também fizeram os novatos João Gomes, John Amplificado e Matuê descerem algumas colocações no "Top Brasil".

É curioso destacar ainda que não é a primeira vez de Matheus Fernandes no primeiro lugar da playlist "Top Brasil" do Spotify. Em junho deste ano, noticiamos o hit "Baby Me Atende" do cearense, em feat a Dilsinho, no topo do aplicativo.

Pelos dados é possível observar que a música brasileira segue sendo consumida muito bem no exterior. Os rankings também deixam evidente que parcerias de nomes de diferentes produtoras são positivas e todos saem ganhando.

ESCUTE O PODCAST COM JOÃO LIMA NETO: