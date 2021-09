Avine Vinny grava clipe 'Coração Cachorro' com Matheus Fernandes em Fortaleza

Faltava uma parceria musical nos aplicativos de música formada por cearenses da nova geração do forró eletrônico. Essa ausência deve ser suprida com um dueto nas plataformas digitais nesta sexta-feira (10). O cantor Avine Vinny convidou Matheus Fernandes para o feat de "Coração Cachorro".



A composição é assinada por Fellipe Panda, Daniel dos Versos, Felipe Love, Breno Lucena, PG do Carmo e Riquinho da Rima. Um clipe foi gravado em Fortaleza no início do mês de setembro.





A coluna apurou que a canção é carregada de forró eletrônico, com o teclado da pisadinha e uma referência a música "Same Mistake" do britânico James Blunt. "A música é que eu costumo dizer completa. Ela é boa de melodia. Tem um gancho para ser um hit por essa parte do refrão", disse à coluna Matheus Fernandes.

Avine Vinny Cantor Nos conhecemos há anos. Somos amigos na vida. Fiquei feliz. Acreditamos muito na música. Foi uma parceria bacana. É uma música chiclete

O bacana da parceria entre Avine Vinny e Matheus Fernandes é que eles quebram a barreira de terem produtoras concorrentes, além das gravadoras. A união mostra a boa relação dos forrozeiros da nova geração — sentimento diferente do vivenciado nas décadas de 1990 e 2000.