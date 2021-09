Praia do Cumbuco vira cenário de clipe de Matheus Fernandes e MC Don Juan

O cearense Matheus Fernandes gravou produção audiovisual na praia do Cumbuco, localizada no município de Caucaia. O clipe de "Tô Com Saudade", com imagens captadas em agosto, contou com participação do paulista do Mc Don Juan.

Os fãs dos cantores vão poder ouvir e assistir o clipe em 17 de setembro, em todas as plataformas digitais.

Uma típica barraquinha de bebidas, um buggy e um paredão foram usados para compor o cenário do clipe.

"Tô Com Saudade" é uma letra assinada por Matheus Fernandes, Davi Melo, Victinho Beat e Madimbu.