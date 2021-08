João Gomes grava primeira parceria com nome do sertanejo

O cantor João Gomes gravou a primeira parceria da carreira com um nome do sertanejo. A cantora Gabi Martins convidou o pernambucano para um feat. A letra, intitulada "Joga o Laço", ganhou até clipe gravado em estúdio em Goiânia.

"O Tierry fez a composição em 2018. Eu adaptei, fiz alterações para uma mulher também cantar e se apaixonar por um vaqueiro. A música é linda e tem pegada de forró, bem gostoso", detalhou Gabi Martins.

A música faz parte de um EP de piseiro que a sertaneja lançará em breve. Segundo Gabi Martins, outros dois nomes já estão cotados para participar de EP.

Ascensão musical

Revelação do Nordeste, João Gomes segue em ascensão desde julho deste ano. Com três músicas no Top 10 do Spotify e há semanas em primeiro lugar com “Meu Pedaço de Pecado”, o artista se prepara, agora, para o lançamento de mais uma composição nesta sexta-feira (27).

Faixa do DVD “Eu tenho a Senha”, gravado em Fortaleza, a música “Meu Bem” chega em todas as plataformas de áudio e vídeo e promete ser mais um hit do jovem cantor.

Com composição própria, “Meu Bem” conta a história de um amor que só precisa de um momento pra acontecer. “Você vir aqui me acompanhar. E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração. Meu bem, só liga me chamando. E me dizendo que essa noite tem”.“O público vai se identificar com essa música. Graças a Deus, estamos acertando bastante. O DVD está quase completo e tocando muito. Em setembro lançamos a última que gravamos neste audiovisual e já vem mais novidades em breve”, destaca o cantor pernambucano.