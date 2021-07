João Gomes e Mari Fernandez se encontram com Dennis e ganham músicas em funk

Os dois maiores nomes da atualidade dos aplicativos de música, o pernambucano João Gomes e a cearense Mari Fernandez estiveram reunidos no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (28). Os vocalistas foram apresentados ao produtor musical Dennis. No encontro, o carioca tocou versões das músicas "Agonia" e "Aquelas Coisas" em funk.

Os nordestinos ouviram as próprias canções na levada carioca no estúdio do produtor musical. "Isso ai cara meter no show, só o estouro", comentou João Gomes em storie no Instagram.

Escute trechos:

No Rio de Janeiro, João Gomes e Mari Fernandez participaram do programa "TVZ" do canal Multishow. Os dois participaram de bate-papo com o cantor Ferrugem.

Os forrozeiros se conheceram em julho deste ano, na live "São João de Todos" — promovido pela plataforma "Sua Música".

Rápida ascensão

Tanto a cearense quanto o pernambucano estouraram no primeiro semestre deste ano nos aplicativos de música de forma repentina. Sem realizar eventos presenciais, eles alcançaram o topo das playlist do Deezer e Spotify.

Com apenas cinco músicas do álbum "Piseiro Sofrência", Mari Fernandez atingiu números expressivos. Até bordão ela assina: "é pra lascar o coração". "Não, Não Vou", "Amizade Colorida", "Agonia", "Coração Bandido" e "Acorrentado em Você" evidenciam os conflitos amorosos interpretados pela cearense.

João Gomes ascendeu musicalmente em pleno São João. De voz forte, a canção "Meu Pedaço de Pecado" levou o nome dele ao Brasil.