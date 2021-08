João Gomes participa de DVDs de Caninana e Renno no Ceará

O cantor João Gomes movimentou o Aeroporto de Fortaleza, nesta quarta-feira (4). Fãs do pernambucano descobriram a passagem do forrozeiro pela capital e foram ao encontro do ídolo. O dono do sucesso "Meu Pedaço de Pecado" participou de DVDs dos cantores Caninana e Renno.

As gravações das produções audiovisuais aconteceram em um haras na Região Metropolitana de Fortaleza. João Gomes e Renno gravaram o feat inédito "Volta Amanhã". A composição é assinada por Junior Gomes, a dupla Kaique Felipe e NU12.

No DVD de Caninana participaram ainda Edson Lima, Samyra Show e Tarcísio do Acordeon.

Desde a rápida ascensão nos aplicativos de streaming, o cantor João Gomes é um nome visado na música para gravações de parcerias. O timbre forte conquistou uma legião de fãs no País.

Desde o final de julho, João Gomes começou a realizar eventos presenciais em cidades que já liberam eventos, como municípios do Pará.