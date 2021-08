Rafa Almeida, filho de Solange Almeida, prepara primeiro DVD com Dudu Borges

Um sonho antigo de Rafa Almeida, jovem compositor filho da cantora Solange Almeida, deve ser concretizado em breve. Ele prepara a gravação do primeiro DVD da carreira. A produção audiovisual tinha previsão de nascer no ano passado, mas a pandemia atrasou a realização de gravações.

Para concretizar o DVD, o jovem cantor conta com o trabalho de um dos maiores nomes da música — o produtor Dudu Borges. Ele é responsável por produções musicais de Luan Santana, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, entre outros nomes.

Nos últimos meses, Rafa Almeida ficou ainda mais próximo do produtor musical. No início de agosto, eles entraram na fase final de produção do DVD.

De compositor para cantor

Rafa Almeida resolveu assumir os vocais das próprias letras nos últimos anos em vídeos no Instagram. A pandemia do coronavírus acabou atrasando os planos de lançamento como solista. Em 2021, ele decidiu profissionalizar o trabalho.

De identidade musical, Rafa Almeida diz cantar sertanejo. Como compositor soma várias letras gravadas por vozes famosas. Bruno e Marrone já incluíram canções no repertório, como “Quatro Fases”.

Jonas Esticado, Márcia Fellipe e Solange Almeida são outros nomes com canções do jovem letrista.