Wesley Safadão se aproxima de João Gomes com união no Garota Vip em São Paulo

O cantor João Gomes conquista novos espaços no mercado do forró diariamente. O forrozeiro já realiza eventos em cidades liberadas com protocolos sanitários. A novidade da carreira do pernambucano é a participação no evento Garota Vip, em São Paulo. Ele foi anunciado como uma das atrações da festa marcada para dezembro deste ano.

Em outras décadas, a ascensão de João Gomes seria algo a se temer no mercado do forró. Em 2021, o cenário é outro. Um convite para participar de um evento nacional como o Garota Vip mostra o interesse de Wesley Safadão em agregar o cantor pernambucano no mercado de eventos. E claro, o pernambucano deve atrair uma boa movimentação na bilheteria e no site de venda de ingressos.

O mesmo aconteceu com a relação de Xand Avião e João Gomes. Neste mês, os cantores mostraram o estreitamento de laços com a divulgação do evento "Viiixi: Forró e Piseiro". O pernambucano irá percorrer 14 capitais em parceria do comandante do Aviões e outros amigos do forró.

Recentemente, João Gomes esteve nos estúdios de Wesley Safadão, em Fortaleza. O forrozeiro foi convidado pela banda Limão com Mel para gravar uma música de um novo produto da banda de forró.

A entrada de João Gomes no mercado do forró é algo a ser estudado profundamente. Ele surgiu nas plataformas musicais de forma agressiva, sem mesmo nunca ter realizado um grande evento presencial. Com uma única live em junho deste ano, a estreia do pernambucano de forma profissional, ele abriu a porteira para o Brasil.