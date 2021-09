João Gomes já conquistou o primeiro R$1 milhão? Veja resposta do cantor

O cantor João Gomes ascendeu nos aplicativos de streaming de música de forma repentina. Em pouco tempo de carreira, ele conquistou um ônibus para realizar viagens entre eventos e até o próprio apartamento. Como todo famoso, ele também ganha muitos presentes de parceiros comerciais e lojas. Nesta semana, em passagem por Fortaleza, ele ganhou um videogame PS5.

Quem acompanha o forrozeiro de 19 anos nas redes sociais observa o quanto ele é simples.De camiseta, boné, calças jeans e tênis ou bota, ele mostra a rotina no Instagram. Ele é daqueles apaixonados por café — de tomar naquela típica xícara de casa do interior ou em copo plástico.

Nesse cenário de simplicidade, cercado pelo mundo de luxo da fama, uma pergunta fica no ar: "João Gomes já conquistou o primeiro R$1 milhão da carreira?". Situação financeira para tal acontecimento já acontece na vida do cantor pernambucano. Ele já realiza show em alguns estados que liberaram eventos, como no Pará e Rio Grande do Norte.

Levamos a pergunta do milhão para João Gomes no lançamento do evento "Viiixe: Forró e Piseiro". O forrozeiro é um dos nomes do projeto com participação de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Victor Fernandes, Nattan e Tarcísio do Acordoen. Ao todo, 13 capitais vão receber a programação da festa. Mais uma oportunidade para cada um deles "encher os bolsos", como se fala no Nordeste.

Veja resposta:

"Acho que o meu primeiro milhão foi quando eu dei o primeiro passo para começar a fazer vídeo. Hoje faz dois anos que eu postei meu primeiro vídeo. Então, acho que aquelas primeiras visualizações foram meu primeiro milhão. Então, já conquistei muita coisa, graças a Deus", respondeu João Gomes.

Em entrevista à coluna, João Gomes falou que o investimento dos empresários na carreira dele foi alto e a forma que encontrou para retribuir isso é trabalhando. Ele também responsabilizou as conquistas financeiras aos fãs.

Ao mesmo tempo, João Gomes arrecada com execuções das músicas nos aplicativos de streaming como Deezer e Spotify. Claro, é ciente que o valor Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) demora a cair, com previsão de três a seis meses depois ou até mais tempo do lançamento das músicas.