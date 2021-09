Festival de piseiro com Xand Avião, João Gomes e Zé Vaqueiro estreia em 2022 no Ceará

Os cearenses podem sonhar com mais um evento de forró no cronograma anual de festas do Estado. Três grandes produtoras do Nordeste uniram forças para criar o festival "Viiixi: Piseiro e Forró". A expectativa, à medida que a vacinação contra a Covid-19 avance, é que a primeira edição seja realizada em Fortaleza, no dia 12 de março de 2022.

A festa conta com nomes em alta nos aplicativos de streaming de música. Tarcísio do Acordeon e Nattan representam o Ceará no evento, além de Xand Avião — nome radicado no Estado. Os pernambucanos Zé Vaqueiro, João Gomes e Victor Fernandes completam o time que irá percorrer 13 capitais do País.

"Vamos esperar tá tudo liberado. Caso não esteja, vamos em busca da liberação", declarou Xand Avião em entrevista exclusiva à coluna. Nesta terça-feira (21), os cantores estiveram reunidos em Fortaleza e atenderam a imprensa.

Em bate-papo, Xand Avião contou ainda que outros nomes em ascensão devem ser convidados para compor agenda pelo País.

Quanto custará o ingresso do festival "Forró e Piseiro"?

Fizemos questão de levar um dos maiores questionamentos dos fãs quando uma nova festa é anunciada. O valor do ingresso é uma preocupação diante do cenário caótico causado pela pandemia do coronavírus.

Xand Avião disse à coluna que o evento terá preços populares. "O ingresso terá preço justo. Lógico, terá varias áreas. Vai ter ingresso de R$ 50, R$ 60 e R$ 70, isso nem se preocupe. Não é porque é um festival desse tamanho que vamos cobrar um ingresso fora do normal".

União no forró

A união de seis nomes em alta no mercado nacional de música, com força nos apps de streaming, mostra que o forró também pode gerar bons frutos com parcerias, assim como no gênero sertanejo. Por muitas décadas, empresários e o próprio público criaram rivalidade entre bandas e cantores solistas de forró.

Desde 2019, com as lives, muitos nomes mostraram a possibilidade do sucesso mútuo em duetos ao vivo. Vimos Xand Avião cantar com Wesley Safadão no projeto "Tamo Junto". Vimos Taty Girl reunir homens e mulheres do forró em diferentes transmissões virtuais nas lives "Nossa História".

Em 2021, ninguém consegue avançar na carreira sem ajuda do outro. Estender a mão ou agarrar em alguém que precisa é primordial no cenário musical de hoje.