Avine Vinny vai passar dois meses longe de casa por conta do São João

O cearense Avine Vinny é um dos nomes com agenda cheia no período de São João. Só em junho, ele soma 23 apresentações. A rotina conta ainda com nove shows em três dias seguidos.



O período junino do forrozeiro segue com outro cronograma de apresentações até julho e deixa ele longe de casa por dois meses.

Assista à entrevista:

O sobralense irá passar por cidades nos estados de Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Maranhão e Ceará.

Avine Vinny pontua o período junino em duas fases. "A gente se prepara para o São João e o São Julhão. O primeiro é mais voltado a Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já o segundo mês é mais voltado ao Piauí e Maranhão.

Ainda segundo o forrozeiro, a rotina atrbulada exige dele uma maior atenção com a voz e o psicólogico. "A gente se prepara para ficar dois meses longe de casa. Eu me preparo vocalmente, fisicamente e mentalmente. Não é facil, são muitos shows em dois meses. Eu vou preparado para estrada. Eu tiro de letra".

Preparativos para DVD em Sobral

Como anunciado pela coluna, o cantor Avine Vinny irá presentear o público da cidade em que nasceu com a gravação de um DVD. Em Sobral, o evento acontece a partir das 23h30, do dia 4 de julho.

Em bate-papo, o artista revelou preparar um repertório totalmente inédito, além de contar com participações de peso do atual cenário musical.