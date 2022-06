João Gomes e Tarcísio do Acordeon estreiam no São João com agenda de 40 shows no mês; veja ranking

O período de shows de São João começou em todo o país. As super agendas de cantores de forró e sertanejo percorrem cidades do interior e grandes capitais. Diferente de outros anos, a retomada das festas juninas ganhou novas atrações musicais que surgiram na pandemia.

João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes estreiam nas principais praças públicas e somam 40 shows no mês de junho. É o primeiro período junino dos cantores explorado de forma comercial. Eles surgiram musicalmente na internet durante a pandemia e alcançaram agenda de veteranos.

Veja ranking:

João Gomes - 40 shows

Tarcísio do Acordeon - 40 shows

Vitor Fernandes - 40 shows

Walkyria Santos - 40 shows

Jonas Esticado - 40 shows



Luan Estilizado - 39 shows



Wesley Safadão - 35 shows



Wesley Safadão - 35 shows Solange Almeida - 34 shows

Mari Fernandez - 34 shows

Cavaleiros do Forró - 34 shows

Mastruz com Leite - 33 shows

Toca do Vale - 33 shows

Raí Saia Rodada - 32 shows

Zé Felipe - 21 shows

Renno - 15 shows

Frank Aguiar - 15 shows

Os dados foram coletados por meio de divulgação de agendas nas redes sociais, contatos com assessorias e empresários entre os dias 1º e 3 de junho de 2022

Os veteranos Xand Avião e Wesley Safadão chamam atenção pelo alto número de eventos. Os forrozeiros tinha uma média de shows nos últimos anos, durante o período junino, entre 20 a 25 shows.



Diferente da maioria dos cantores, Wesley Safadão e Xand Avião tinham cachês maiores e não precisavam de agendas tão extensas — a ausência de apresentações nos últimos dois anos, por conta da pandemia, pode ter motivado a extensão do roteiro.

Em contato com alguns empresários, uma informação recorrente passada é que algumas prefeituras cancelaram eventos por questões de chuvas e também suspensão de contrato após a polêmica do cantor Gusttavo Lima.

Walkyria Santos realiza quatro shows em um único dia

Legenda: Walkyria Santos é nome presente nos principais eventos juninos em Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte Foto: Reprodução/Instagram

Um destaque do topo do ranking é a cantora Walkyria Santos. A paraibana possui agenda com 40 shows. O número de eventos é o mesmo de outros anos, como o cronograma do cantor Jonas Esticado. Em 2022, o diferencial é que a forrozeira entrou para o casting da produtora do cantor Wesley Safadão.

Walkyria Santos soma até três shows em um mesmo dia. No dia 25 de junho, a cantora se apresenta nas cidades de Campina Grande (PB), Borborema (PB), Araruna (PB) e Iuripiranga (PB).