Com 'Balanço da Rede', Matheus Fernandes passa Arctic Monkeys e alcança o Top 100 do Spotify global

O cantor Matheus Fernandes conquistou uma das principais posições no aplicativo de streaming Spotify. O cearense entrou no ranking top 100 Global da plataforma. O registro foi marcado no dia 28 de maio de 2022. Na data, a música alcançou 1.140.287 de execuções.

Matheus Fernandes, em feat com Xand Avião, entrou na 98º posição do top 100 Global. Apesar de não ficar entre as dez primeiras colocações, o dado é importante visto ele ser um cantor de língua portuguesa e do gênero forró — diferente dos demais que disputam ao som do pop, rap e rock.

Veja ranking:

O cearense Matheus Fernandes ultrapassou nomes como a banda Arctic Monkeys (99º) e o rapper The Kid Laroi (100º).

A música "Balanço da Rede" também vive um bom momento no Top 50 Brasil. O feat com Xand Avião segue em segundo lugar na playlist, embarreirada pelo viral "Acorda Pedrinho".

Assista clipe: