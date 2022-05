Nasce primeiro neto de Dorgival Dantas, filho de Cícero Dantas

O cantor Cícero Dantas, 25, é o mais novo papai do meio forrozeiro. O pequeno Noah Cardoso Dantas, nasceu no domingo (29). O bebê é o primeiro neto do compositor e sanfoneiro Dorgival Dantas, 51.

Noah nasceu com 4,1 kg e 51 cm. O garoto é fruto do relacionamento de Cícero Dantas com a baiana Bianca Cardoso, esteticista e cosmetóloga.

Legenda: Cícero Dantas ao lado do filho Foto: Arquivo Pessoal

Cicero Dantas nasceu em Natal (RN), mas logo nos primeiros meses de vida veio viver em Fortaleza.

O novo papai é o primeiro filho de Dorgival Dantas. Ao todo, o compositor do hit "Coração" conta com seis herdeiros — quatro meninos e duas meninas

O pequeno Noah já foi até apresentado aos tios.