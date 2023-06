Aniversário de Sobral terá shows de Caetano Veloso, Criolo e Ana Cañas; veja programação completa

Para celebrar os 250 anos da cidade, a Prefeitura de Sobral promoverá uma série de apresentações artísticas ao longo de julho. Entre as principais atrações, estão grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso e Criolo.

Subindo ao palco na noite do dia 4 de julho, o cantor baiano será o primeiro nome da MPB a se apresentar. O gênero ainda embalará o público nas vozes de Ana Cañas e Ney Matogrosso, nos dias 28 e 29 de julho, respectivamente.

Para aqueles que ainda não estão prontos para se despedir das festas de São João, o forró sobe ao palco com apresentações de Taty Girl, Desejo de Menina e do sobralense Ávine Vinny, que, inclusive, gravará um DVD durante a comemoração.

Completando as celebrações, o aniversário da “Princesa do Norte” contará com as atrações do “Festival Internacional de Orquestra de Jovens”, que começa já neste domingo (25), e do “Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Shows na Arena Aeroporto

4 de julho (terça-feira)

18h30 : Homenagem a Marília Mendonça por grupo “Hoje Somos Só Metade”

: Homenagem a Marília Mendonça por grupo “Hoje Somos Só Metade” 20h : Frevilhando

: Frevilhando 22h: Caetano Veloso

8 de julho (sábado)

19h : DJ Messom

: DJ Messom 21h : Freud Explica

: Freud Explica 23h: BaianaSystem

9 de julho (domingo)

18h30 : DJ Kah Vieira

: DJ Kah Vieira 20h : Rennê Django

: Rennê Django 22h: Criolo

20 de julho (quinta-feira)

18h : Orquestra Estrelas da Serra

: Orquestra Estrelas da Serra 18h30 : Festival Regional de Quadrilhas Juninas

: Festival Regional de Quadrilhas Juninas 19h : Rosinha do Acordeon

: Rosinha do Acordeon 20h : Joel Tomaz

: Joel Tomaz 22h : Mateus Ximenes

: Mateus Ximenes 00h: Taty Girl

21 de julho (sexta-feira)

18h30 : Festival Regional de Quadrilhas Juninas

: Festival Regional de Quadrilhas Juninas 18h30 : Raízes Forrozeiras

: Raízes Forrozeiras 20h : Thairone Andrade

: Thairone Andrade 22h : Danny Mazenir

: Danny Mazenir 00h: Desejo de Menina

28 de julho (sexta-feira)

19h : Mr. Orange

: Mr. Orange 21h30 : Homenagem à Rita Lee

: Homenagem à Rita Lee 23h : Ana Cañas

: 1h30: Procurando Kalu

29 de julho (sábado)

19h : Keylla Rocha

: Keylla Rocha 21h : Hellen Jhonny

: Hellen Jhonny 23h: Ney Matogrosso

Boulevard do Arco

4 de julho (terça-feira)

00h30: Gravação de DVD do Ávine Vinny

Festival Internacional de Orquestras de Jovens (Eurochestries)

25 de junho (domingo)

Abertura

Horário: 19h / Local: Concha Acústica da Margem Esquerda - Centro

26 de junho (segunda-feira)

Orquestra Jovem Escola de Música de Sobral e Camerata UFC Sobral

Horário: 19h30 / Local: Distrito de Aracatiaçu

27 de junho (terça-feira)

Orquestra de Corda Musica Juvenalis (Eslováquia)

Horário: 19h / Local: Igreja de São Francisco de Assis no bairro Centro

28 de junho (quarta-feira)

Quinteto de Metais UFC Sobral

Horário: 19h / Local: Capela São Pedro no bairro Dom Expedito

Vocal UFC Sobral e Coral Vozes de Sobral

Horário: 19h / Local: Igreja de São José no bairro Sumaré

29 de junho (quinta-feira)

Quinteto de Sopro do Programa Aprendiz Musical de Niterói (Rio de Janeiro)

Horário: 20h / Local: Capela São Pedro São Paulo no distrito de Jaibaras

30 de junho (sexta-feira)

Quinteto de Saxofone e Quinteto de Metais UFC Sobral

Horário: 18h / Local: VLT de Sobral

1° de julho (sábado)

Orquestra de Cordas Musicais Juvenalis (Eslováquia)

Horário: 19h/ Local: Theatro São João

2 de julho (domingo)

Ensaio geral da Orquestra

Horário: 20h / Local: Patamar da Igreja da Sé no bairro Centro

3 de julho (segunda-feira)

Concerto de Encerramento

Horário: 20h / Local: Patamar da Igreja da Sé no bairro Centro

Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará

27 de junho (terça-feira)

Espetáculo: “Para onde vão as meias quando elas desaparecem?” por Coletivo WE

“Para onde vão as meias quando elas desaparecem?” por Coletivo WE Horário: 9h e 15h / Local: Theatro São João

28 de junho (quarta-feira)

Espetáculo: “Bia e Luca contra o Dr. Desperdício” por Grupo Blitz

“Bia e Luca contra o Dr. Desperdício” por Grupo Blitz Horário: 15h / Local: Theatro São João

29 de junho (quinta-feira)

Espetáculo: “Theatro Misterioso” por Cia. Mevitevendo

“Theatro Misterioso” por Cia. Mevitevendo Horário: 9h e 15h / Local: Theatro São João

30 de junho (sexta-feira)

Espetáculo: “Makuru” por Cia. Bebelume

“Makuru” por Cia. Bebelume Horário: 9h e 14h / Local: Theatro São João

1° de julho (sábado)

Espetáculo: “Theatro Misterioso” por Cia. Mevitevendo

“Theatro Misterioso” por Cia. Mevitevendo Horário: 19h / Local: Boulevard do Arco - Centro

Show : “O Circo sem teto da lona furada dos bufões” por banda Dona Zefinha

: “O Circo sem teto da lona furada dos bufões” por banda Dona Zefinha Horário: 20h / Local: Boulevard do Arco - Centro

Mostra Sesc de Artes Visuais

20 de junho a 1° de julho

Formações em Artes Visuais

Horário: 18h / Local: Escola de Belas Artes Raimundo Cela - Centro

26 de julho (quarta-feira)

Exposições, performances artísticas e rodas de conversa

Horário: 18h / Local: Casa da Cultura de Sobral - Centro

26 e 27 de julho (quarta e quinta-feira)

Espetáculos, feira criativa, shows musicais e espaço infantil

Horário: 17h / Local: Theatro São João

27 de julho (quinta-feira)

Exposição, rodas de conversa e apresentação musical do artista Mariou

Horário: 8h às 21h / Local: Casa da Cultura de Sobral

28 de julho (sexta-feira)

Feira criativa, espaço infantil e apresentação teatral

Horário: 18h às 21h / Local: Theatro São João

*Os horários e locais da comemoração podem sofrer alterações.