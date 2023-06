Projeto Elas chega à 3ª edição com nova temporada de série e feira de empreendedoras

Segundo dados da pesquisa Visível e Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil, realizada pelo Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma violência no país em 2022. Esse valor representa um aumento de 4,5 pontos percentuais em comparação a pesquisa anterior, realizada em 2021.

No Ceará, a situação não é diferente. Os meses de janeiro e fevereiro deste ano tiveram o maior número de registros de violência dos últimos seis anos. Em comparação a 2022, o aumento de casos foi de 27,2%.

Em busca de atuar no combate às violências sofridas pelas mulheres, o Sistema Verdes Mares (SVM) anuncia a 3ª edição do Projeto Elas, que, por meio de ações de mídia e eventos, propõe discussões e atividades que auxiliem na melhoria do dia a dia das mulheres.

Para tanto, ainda neste ano, o projeto lançará a nova temporada da série Nenhuma a Menos, que traz especialistas de diversos temas para comentar e contar histórias de mulheres. Assuntos como independência financeira, empreendedorismo, formas de denunciar foram pauta de episódios anteriores. O conteúdo completo de 2022 está disponível no Youtube do Diário do Nordeste.

Além da série, o projeto Elas, que conta com apoio do Governo do Estado do Ceará, também promove a feira Mulher em Foco, que estimula o empreendedorismo feminino em diversas frentes, como gastronomia, bem-estar, entretenimento e negócios. Sucesso de público em 2022, o evento será realizado novamente em 2023, em data ainda a ser anunciada.

No ano passado, o evento foi realizado durante dois dias, no mês de dezembro. Mais de 80 empreendedoras expuseram seus trabalhos. Durante a programação, 50 artistas femininas subiram ao palco para realizar manifestações de arte. O público dos dois dias foi de quase três mil pessoas.

