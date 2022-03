Aracati divulga shows com Bell Marques, Matheus Fernandes e Zé Vaqueiro na Semana Santa

O município de Aracati irá realizar programação de shows no período de Semana Santa com grandes nomes do axé e forró. Bell Marques, Leo Santana, Matheus Fernandes e Zé Vaqueiro são as principais atrações do evento.

O público poderá acompanhar os shows de 15 a 17 de abril. Conforme banner divulgado nas redes sociais, outros nomes do cenário local também irão fazer parte da programação.

Nos últimos dois anos, o público não pode curtir o evento devido proibições na legislação contra aglomerações para evitar novos casos de Covid-19 no Ceará.

Nesta mês, o novo decreto liberou eventos sociais, festivos e esportivos sem limitação de público no Ceará.