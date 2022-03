Garota Vip Fortaleza terá, pela primeira vez, Leonardo, Zé Felipe e Taty Girl

Um dos eventos mais aguardados pelos fãs do cantor Wesley Safadão será retomado em Fortaleza. O Garota Vip acontecerá no dia 30 de abril. A edição conta com estreias de participações: os cantores Leonardo, Zé Felipe e a forrozeira Taty Girl.

Nos últimos dois anos, o público não pode curtir o evento devido proibições na legislação contra aglomerações para evitar novos casos de Covid-19 no Ceará.

Nesta semana, o novo decreto liberou eventos sociais, festivos e esportivos sem limitação de público no Ceará. O Garota Vip Fortaleza 2022 terá palco no estacionamento da Arena Castelão.

Sucessos nos aplicativos de música

Zé Felipe é um dos nomes em alta nos aplicativos de streamings por músicas que ganharam destaque em aplicativos como TikTok.



O cantor Leonardo é o destaque da música sertaneja na programação do Garota Vip. O repertório do goiano é presente nas principais rádios do país.

Representando as mulheres, o evento leva o romantismo de Taty Girl. A cantora é nome do casting de cantores da produtora de Wesley Safadão. No Nordeste, ela é aclamada pelo repertório do álbum "Baú".

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (9). As entradas adquiridas anteriormente continuam válidas para a nova data. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do evento.