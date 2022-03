Gil do Vigor é um dos participantes da Dança dos Famosos 2022

O ex-BBB Gil do Vigor foi confirmado como um dos participantes da 'Dança dos Famosos 2022', quadro do programa 'Domingão com Huck'. Ele é o terceiro a ser anunciado para a atração, que já conta com nomes como Jojo Todynho e Vitória Strada.

A novidade foi divulgada por ele no 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga. Durante a exibição do quadro que comanda, o 'Tá Lascado', ele falou sobre a novidade. "Eu quero anunciar que eu vou participar do Dança dos Famosos nessa edição", pontuou.

O economista, que faz doutorado nos Estados Unidos, contou as expectativas para a participação. "Eu tô empolgadíssimo, animado, nervoso, todo me tremendo. Mas vamos lá, vai dar certo. (...) O mais importante é a experiência, eu tô super animado. Enquanto eu não volto pro PhD em agosto, eu tirei esse tempinho pra dançar e a gente vigora", contou na televisão.

Anúncio oficial

Conforme o apresentador Luciano Huck, todos os integrantes do elenco da 'Dança dos Famosos' serão apresentados no domingo (27).

Essa, inclusive, será a primeira temporada apresentada por Huck, e tem data de estreia prevista para o dia 3 de abril.