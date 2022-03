Gil do Vigor diz que não voltaria ao BBB por segurança: 'minha mãe foi ameaçada de morte'

Um dos preferidos do Big Brother Brasil (BBB) 21, Gil do Vigor chegou ao 4º lugar no reality após uma trajetória marcada de superações. No entanto, apesar de seu amor pelo programa, o economista confessou que não retornaria à casa mais vigiada do Brasil.

Durante entrevista ao programa Podpah, apresentado por Igor Cavalari e Thiago Marques, admitiu que o principal motivo era a preocupação com seus familiares e a segurança deles.

Gil do Vigor Economista "Antes de começar o BBB 22, eu disse que entraria. Só para ser claro: eu amo e vou ser apaixonado para sempre pelo programa, porém hoje eu estou assistindo com uma outra visão".

Ataques durante o reality

Durante a participação no reality no ano passado, ele teve parentes atacados. "Minha mãe foi ameaçada de morte. Um carro preto parou na porta da minha casa e falou: 'eu estou aqui na frente e vou matar vocês'".

Na época, Gil também foi alvo de comentários homofóbicos e xenofóbicos nas redes sociais. Ao acompanhar a edição atual, recordou dos desafios vividos pela sua família.

"Eles não merecem passar por isso novamente. Por mim, eu entraria mesmo, porque eu sou doido, mas hoje eu penso na minha família", justificou.

Ao lembrar da força de sua mãe durante a exibição do programa, colocou: "era o meu sonho e o pesadelo dela".

Durante a entrevista, Gil também acrescentou que poderia mudar de ideia no futuro. Porém, isso só aconteceria se os fãs do reality não levassem os acontecimentos do jogo para a vida real.