'Acabar com a fome é mais importante do que se preocupar com o PIB', diz Gil do Vigor em programa

Um dos convidados do programa Altas Horas no último sábado (8), Gil do Vigor emocionou o público ao comentar sobre a situação do Brasil. O economista afirmou que é mais importante acabar com a fome do País do que se preocupar com o PIB (Produtor Interno Bruto).

"Temos que mudar a base. É preciso primeiro acabar com os problemas sociais do Brasil", discursou o ex-BBB. Ele também destacou que, quando há um aprofundamento nos estudos em Economia, nasce um receio de falar sobre qualquer assunto, tendo em vista a existência de muitas variáveis que afetam o preço dos produtos.

Segundo Gil, o tema da inflação, por exemplo, não remete apenas à taxa de juros. "O discurso de um presidente vai gerar inflação. Se o presidente falar algo errado, nós temos investidores observando", sublinhou.

Ele também ilustrou o panorama econômico com uma comparação. "O Brasil imagina que é um galã bonito. Se alguém chega e fala alguma coisa muito feia ou mostra alguma coisa que não é legal, a pessoa que queria ficar a fim de você fala: 'Rapaz, já não estou mais tão atraído por essa pessoa'. Então, há vários fatores que podem acontecer dentro de um país que vão afetar a inflação. Se os investimentos param de entrar no Brasil, isso vai gerar inflação".

"O Brasil está desandando"

Ainda falando sobre o tema, Gil – que atualmente faz Pós-doutorado em Economia na Universidade da Califórnia, em Davis (EUA) – observou que o "Brasil está desandando muito em questões que não deveria". De acordo com ele, nosso cenário atual está muito incerto.

Gil do Vigor Economista e ex-BBB "A gente sabe que, para colocar pessoas para cuidar do nosso País, precisa de preparo acadêmico, o mínimo necessário. Pessoas que pensem no pobre, que pensem realmente em melhorar. Não adianta o Brasil ser o país com o maior PIB, taxa de crescimento, se tem pessoas na miséria, passando fome, morrendo".

Enquanto economista, ele defende que medidas devem ser tomadas. "O país, por exemplo, estava gastando muito, super faturando, então precisamos controlar os gastos. Mas vai fazer isso cortando da Educação? A Educação é a base de tudo. Se eu corto dessa área, como é que o País vai conseguir inovar?", provocou.

Legenda: No programa, o ex-BBB também comentou sobre planos futuros, a origem do apelido Vigor acompanhando o próprio nome e relembrou momentos da infância Foto: Reprodução

"Pela minha visão de economista e conversando inclusive com professores, medidas devem ser tomadas e começando pela política. Se o cenário do Brasil não mudar, se a confiança do brasileiro nas pessoas que estão assumindo os cargos para nos representar não mudar, as coisas nunca vão pra frente. A gente tem que mudar na base, sabe? Não acabar com os programas sociais. Quando a gente se humanizar e acabar com a miséria do País, acabar com a fome, independentemente de PIB, de crescimento, o Brasil vai estar melhorando".

Planos e curiosidades

Acompanhado das atrizes Débora Falabella e Alice Braga, Gil do Vigor também comentou sobre planos futuros, a origem do apelido Vigor acompanhando o próprio nome e relembrou momentos da infância.

A despedida do ex-BBB do programa reacendeu a fé e o otimismo: "Não tem coisa mais bonita do que a sinceridade e a verdade. Nosso País tá com tanta gente que se mascara, que quando alguém tira a máscara e mostra quem ela é, a gente se identifica, apoia e ajuda. Profetizem a vida de vocês, acreditem, realizem. O hoje não determina o amanhã. O que determina o amanhã são nossos sonhos. E viver sem sonho não tem graça".