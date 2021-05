Ex-BBB Gil do Vigor é contratado pela TV Globo

Com uma foto do crachá da TV Globo, o ex-bbb Gilberto Nogueira anunciou que foi contratado pela emissora. "Eu to muito chique, Brasiiiiiil!", escreveu Gil do Vigor nas redes sociais, na noite desta terça-feira (11).

Legenda: Gil comemorou com os seguidores ter sido contratado pela TV Globo Foto: Reprodução

O ex-bbb, quarto lugar no reality show, tem sido presença frequente nos programas da emissora. Segundo o GShow, os projetos que ele deve comandar estão em desenvolvimento e serão anunciados em breve.

"Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado. Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo (risos). O projeto ainda está em construção, Brasil, calma!", disse Gil.

Projetos

Segundo a emissora, até se mudar para os Estados Unidos, onde cursará o pós-doutorado em Economia, Gil se dedicará a projetos na TV.

Nesta terça, Gil publicou nas redes sociais que, neste sábado (15), participará do programa Altas Horas, atração comandada por Serginho Groisman.