Gil do Vigor visita a Bolsa de Valores e se encontra com prefeito de Nova York, nos EUA

O ex-BBB Gil do Vigor conheceu Eric Adams, prefeito de Nova York, nesta segunda-feira (28). Na ocasião, o economista e comunicador visitou a Bolsa de Valores de Nova York em Wall Street, um dos maiores símbolos do mercado financeiro mundial.

Em visita à Nova York desde a última sexta-feira (25), Gil realizou também o sonho de conhecer a Broadway. Já em Wall Street, o economista estava acompanhado de Paula Ganem, diretora responsável pela América Latina na NYSE, Luke Brown, diretor de Assistência Médica da Bolsa e Joe Semsar, diretor de Consumidor e Varejo.

No Twitter, Gil dividiu com os internautas um vídeo e a felicidade de conhecer o prefeito da maior cidade do mundo.

Que honra ter conhecido o prefeito de NY! @NYCMayor thank you!! pic.twitter.com/LhAZsLE5OP — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 28, 2022

Palestras

No dia de sua chegada, Gil palestrou na Universidade Columbia, uma das mais prestigiadas do mundo, e também já está de palestra marcada em Londres.