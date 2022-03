Como tirar o título de eleitor online? Saiba o prazo para regularizar o documento

Faltando sete meses para as Eleições 2022, marcadas para ocorrer no dia 2 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) alerta que o prazo máximo para regularização e emissão do Título de Eleitor, que se encerra no próximo dia 4 de maio.

A data representa o dia do fechamento do Cadastro Eleitoral, que deve ocorrer 150 dias antes de cada pleito. Por conta das restrições da Covid-19, todo o processo deve ser feito online.

Eleitores cearenses que precisam fazer o título pela primeira vez (alistamento), transferir o domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais ou regularizar sua situação devem realizar seu atendimento remoto no Sistema Título Net, no site do TRE-CE.

De acordo com a Corte, o atendimento presencial segue suspenso desde janeiro, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 no Estado. "As situações de urgência serão avaliadas pontualmente para atendimento presencial do eleitor", destaca o órgão. Também podem ser atendidas presencialmente pessoas que não possuem acesso à internet.

Como regularizar ou emitir título de eleitor:

Para realizar o atendimento remoto, o eleitor deve acessar o Sistema Título Net, preencher o formulário com suas informações e anexar os documentos solicitados. Após o preenchimento, é gerado protocolo para acompanhamento.

Havendo necessidade de ajustes nos dados, o cartório eleitoral entrará em contato por e-mail ou WhatsApp, preferencialmente, para a complementação. "Por isso, o TRE reforça a importância do preenchimento correto das informações solicitadas no requerimento para agilizar o atendimento", ressalta.

Para acompanhar o andamento da solicitação, basta acessar a página do Título Net, no portal do TRE-CE. É possível também solucionar dúvidas sobre o requerimento, ligando para o Disque Eleitor 148, das 7h às 14h, de segunda a sexta.

Neste ano, serão eleitos os próximos deputados estaduais, deputados federais, governadores, senadores e presidente da República. O primeiro turno das eleições ocorrerá no dia 2 de outubro, e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro.

Primeiro título de eleitor

Para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, basta acessar o sistema TítuloNet, selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor” e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.

O sistema vai pedir o envio de pelo menos quatro fotografias para comprovar a identidade do eleitor ou eleitora.

Foto em forma de selfie, enquadrando o próprio rosto e segurando um documento oficial de identificação.

Uma foto da própria documentação (frente e verso) usada pela pessoa para se identificar na primeira foto.

Foto de um comprovante de residência.

Os homens com idade entre 18 e 45 anos também devem encaminhar o comprovante de quitação com o serviço militar.

Após o cadastro, é possível acompanhar a tramitação do pedido também pela internet. Para isso, basta acessar a guia "Acompanhar Requerimento" e informar o número do protocolo gerado durante a primeira etapa do atendimento.

Legenda: O e-Título pode ser baixado no telefone celular ou tablet de qualquer plataforma (Android e iOS) Foto: TSE

E-título

Processadas as informações, se não houver qualquer pendência basta fazer o download gratuito do aplicativo e-Título no telefone celular ou tablet de qualquer plataforma (Android e iOS) e, a partir daí, utilizar a versão digital do documento, dispensando o título em papel.

Penalidades para quem não tira o título

Pessoas acima dos 18 anos que não providenciaram o título eleitoral estão sujeitos a uma série de restrições e impedimentos legais. Isso porque manter o título regularizado é pré-requisito para outras ações como:

Obter passaporte ou carteira de identidade.

Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal.

Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias.

Se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública.