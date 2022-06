Claudia Rodrigues fica abalada após falta de resposta de ex-empresária sobre pedido de casamento

Sem resposta após pedir em casamento a ex-empresária, Adriane Bonato, a atriz Claudia Rodrigues ficou abalada. O atual empresário da atriz, Marcelo Calone, foi quem revelou a situação em entrevista ao jornal Extra.

"Não tivemos sucesso e isso frustrou muito a Claudinha. Acredito até que vai precisar de um tempo para a Adriane também digerir tudo isso... Vamos ter que intermediar esta situação, não vai ter jeito. É complicado", contou Calone.

Na entrevista, ele pontuou que as duas precisam conversar sobre a situação. "Ainda estamos na torcida para que tudo se acerte da melhor forma", declarou.

Ainda conforme informações dele, a atriz começou a demonstrar sinais de forte agitação logo após a divulgação do vídeo nas redes sociais. A decisão, então, foi de levá-la para a companhia da família.

"A Claudia estava bem agitada, sabe? Foi então que decidimos pela volta dela para Curitiba, para dar uma amenizada no estresse. A esclerose múltipla dá algumas limitações. Por isso, com ela é sempre tudo muito fracionado", continuou o empresário.

Legenda: A dupla possuía uma relação muito próxima, além da parceira profissional Foto: Reprodução

Pedido público

O pedido feito por Claudia ganhou as redes sociais na madrugada de terça-feira (7), quando ela revelou que estava apaixonada pela amiga.

Adriane Bonato chegou a cuidar não só da carreira como de detalhes da saúde de Claudia, justamente por conta do diagnóstico da atriz, que convive com a esclerose múltipla.

"Oi, gente. Gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato", escreveu em publicação no Instagram.