MC Mirella desabafa após exposição por briga entre sua mãe e Dynho

MC Mirella foi as lágrimas na noite desta quinta-feira (9) ao saber de uma discussão entre sua mãe, Márcia Barroz, e seu ex-namorado, Dynho Alves. A cantora fez um desabafo pelos stories do Instagram e lamentou a exposição de seu nome com o ocorrido.

"Mano, nem minha mãe, nem meu próprio ex tem respeito por mim. É difícil, sabe. Fica todo mundo querendo se envolver numa história que só diz respeito a mim. Muito difícil, gente", desabafou.

"Eu não aguento mais tanta exposição da minha vida nessas coisas. Não consigo ter um minuto de paz, eu odeio que exponham minha vida, odeio esse tipo de situação. Por favor gente, respeita isso, já foi uma turbulência gigante na minha vida esse último ano, só quero um pouco de privacidade e paz", lamentou a funkeira.

Após as publicações, a influenciadora procurou atendimento médico. "Gente, eu estou no hospital, depois falo com vocês. Não vou cancelar o show [desta noite, 9 de junho]. Tive crise e vim tomar medicação", disse Mirella.

Entenda o caso

Segundo informações do Uol, Márcia teria se envolvido na relação de MC Mirella com Dynho no dia do aniversário de 24 anos da cantora, celebrado na quarta-feira (8). Durante a festa, a mãe fez uma live para criticar o ex-A Fazenda e afirmar que o artista perseguia sua filha.

A irritação dela começou ao ver o músico na festa da filha, sem ter sido convidado. Dynho teria reservado um camarote próximo ao de Mirella, alegando ter sido uma coincidência ser alocado em um espaço ao lado do dela. "Quis mudar para o outro lado para deixar Mirella à vontade e poder curtir a festa dela em paz", disse o músico. A essa altura, ele também já tinha dito que a "perseguição" citada por Márcia era ao contrário: "Deixa Márcia saber quem é que fica vindo atrás de mim", afirmou em comentário de uma postagem sobre o assunto no perfil Gossip do Dia, do Instagram.

No desabafo, Mirella pediu para que tanto a mãe quanto Dynho parassem de falar dela publicamente. "Gente, pelo amor de Deus, manda esse povo apagar essas coisas que ficam postando de mim", disse chorando.

A cantora preferiu não entrar em detalhes sobre a briga. "Era meu aniversário, eu só queria curtir, não quero saber de nada do que aconteceu a fundo, porque eu nem sabia de nada disso, e estão falando coisa que nem é verdade."

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit