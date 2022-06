Após engasgo, influenciadora tailandesa morre aos 27 anos

Arisara Karbdecho, uma influenciadora tailandesa de 27 anos, morreu após se engasgar e passar dois meses em coma.

A morte da jovem foi confirmada pela família ao jornal The Mirror. Sobre as circunstâncias da morte, familiares revelaram que ela se alimentava muito rápido quando se engasgou ao comer kebabs de porco e arroz. As informações são do portal Uol.

A mãe da influencer, Supicha Karbdecho, de 57 anos, ainda disse que a filha estava "muito ocupada" quando fez a refeição.

"Gostaria de lembrar a todos os adolescentes que cuidem bem de sua saúde, comam na hora certa e descansem o suficiente", disse a mulher.

Conhecida como Alicebambam, a jovem foi levada às pressas para o hospital, mas os médicos disseram ser "tarde demais". A morte confirmada na última segunda-feira (6).

Ainda de acordo com a publicação, Arisara possuía mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais e ficou famosa por publicar fotos sensuais e compartilhar como perdeu sete quilos em 22 dias.