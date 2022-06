Luciana Gimenez compartilha carta do pai após polêmica sobre herança: 'eu te amo'

Luciana Gimenez mostrou uma carta escrita pelo pai, João Alberto Morad, que compartilhava conhecimentos da vida com a filha. A apresentadora publicou a imagem em seu Instagram nesta quinta-feira (9), um dia após a polêmica em torno da herança paterna.

Conforme o Uol, Morad faleceu em 2020, deixando R$ 2 milhões para uma desconhecida, enquanto Luciana ficou destinada a receber R$ 73 mil e outros bens.

Nos stories do Instagram, desabafou: "estou postando aqui uma carta que meu pai escreveu para mim e realmente está mais atual do que nunca. Pai, eu te amo, sinto sua falta", falou Gimenez nos Stories do Instagram.

Na legenda da publicação, Luciana relata que a carta segue atual e verdadeira, além de agradecer pelo carinho e a presença do pai em sua vida.

Luciana Gimenez Apresentadora "Obrigado por me ensinar a ser a pessoa que sou. Que eu possa todos os dias botar a cabeça no travesseiro com o coração leve e tranquilo que não magoei ou fiz mal a alguém".

A apresentadora ainda compartilha que não existe família perfeita. "Mas família é sagrado para quem a respeita, que mesmo de longe, que eu possa continuar te dando orgulho. Te amo para sempre", finalizou.

Desabafo público

Na noite de quarta-feira (8), Luciana usou as redes sociais para desabafar sobre a herança do pai. Aos prantos, a ex-modelo citou a situação delicada, mas não deu nenhum detalhe do processo.

"Sim, meu pai morreu, eu era filha única. Mas o que a morte do meu pai importa para as pessoas? O que ele fez com o dinheiro dele não desrespeita a ninguém. Eu não preciso do dinheiro de ninguém, porque eu trabalho honestamente para ganhar o meu. E o meu pai tem o direito de fazer o que ele quiser com o dinheiro dele", declarou.

Legenda: Luciana chorou ao falar sobre o assunto aos seguidores Foto: reprodução/Instagram

Como herança, segundo noticiou o colunista Leo Dias, ela recebeu a quantia de R$ 73 mil, além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, uma Pajero de 2009 no valor de R$ 35 mil, 50% da empresa agropecuária Tapajós e outra conta com R$ 326 mil.

Ao comentar sobre a polêmica, nesta quinta, disse que ficou machucada com os comentários. "O que venho aqui hoje falar é realmente agradecer todo mundo, muitas pessoas boas falaram comigo e isso encheu meu coração de amor. Eu consegui dormir em paz, e isso que importa", concluiu.

Leia a carta na íntegra

Aprendi que se aprende errando

Que crescer não significa fazer aniversário

Que o silêncio é a melhor resposta, quando se ouve uma bobagem

Que trabalhar significa não só ganhar dinheiro

Que amigos a gente conquista mostrando o que somos

Que os verdadeiros amigos sempre ficam com você até o fim

Que a maldade se esconde atrás de uma bela face

Que não se espera a felicidade chegar, mas se procura por ela

Que quando penso saber de tudo ainda não aprendi nada

Que a natureza é a coisa mais bela na vida

Que amar significa se dar por inteiro

Que um só dia pode ser mais importante que muitos anos

Que se pode conversar com estrelas.

Que se pode confessar com a lua

Que se pode viajar além do infinito

Que ouvir uma palavra de carinho faz bem à saúde

Que dar um carinho também faz

Que sonhar é preciso!

Que se deve ser criança a vida toda

Que nosso ser é livre

Que Deus não proíbe nada em nome do amor

Que o julgamento alheio não é importante

Que o que realmente importa é a paz interior!

E finalmente aprendi que não se pode morrer para se aprender a viver!

Seu pai, beijos