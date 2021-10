Luciana Gimenez relembra relação com Mick Jagger e gravidez: "época mais difícil da minha vida"

Luciana Gimenez pegou os fãs de surpresa ao falar de seu antigo relacionamento com Mick Jagger e sobre a gravidez de Lucas Jagger, filho dela com o astro. Os detalhes foram revelados durante participação da apresentadora no podcast Poddelas.

A contratada da Rede TV desabafou, sobretudo, da solidão fora do país e da intensa exposição na mídia no período de sua gestação.

“Foi a época mais difícil da minha vida. Acabaram comigo, foi um terror sem fim, uma coisa de louco. Foram mais de 500 capas de jornais ingleses com minha foto. Chorei por nove meses", disse

"Passei a gravidez quase toda no exterior, sozinha. Foi muito tenso. Mas foi um período que me ensinou a engolir muito sapo e aprendi a ficar quieta", acrescentou.

Gravidez vazada

Ainda na conversa, Luciana disse que teve o telefone da sua casa em Londres grampeado por um tabloide, após uma pessoa ter vazado a informação.

"A booker da minha agência começou a notar que eu estava estranha. Como eu já saía com o Mick há algum tempo, juntaram as peças e deduziram. Ela foi demitida depois”.

"Mas demorei muito a contar para as pessoas, não queria que ninguém soubesse. Até para minha mãe eu demorei a contar. Não queria ninguém perto de mim no meio daquela confusão que foi”, desabafou.

Legenda: Luciana Gimenez, Mick Jagger e o filho, Lucas Foto: Reprodução/Instagram

Romance

Conforme informações do Uol, Mick Jagger e Luciana Gimenez se conheceram em 1998, durante uma vinda do grupo Rolling Stones ao Brasil.

Os dois foram apresentados em um evento na mansão do engenheiro Olavo Monteiro de Carvalho, no Rio de Janeiro.

Na época, o cantor era casado, então os dois mantiveram o romance em sigilo até o ano seguinte, quando a gravidez de Luciana Gimenez foi destaque na imprensa internacional.