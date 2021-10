Will Smith mostra novo físico após meses de exercícios

O ator Will Smith chamou a atenção das redes sociais ao mostrar a barriga saliente no início do ano. Neste domingo (18), o americano voltou a ser a mira dos holofotes após revelar a mudança no corpo com a implementação de atividades físicas na rotina.

Mais magro e com o corpo mais forte, o ator apareceu em vídeo levando uma bronca do personal trainer por ainda estar dormindo enquanto deveria estar na academia. Em seguida, o astro de "Um Maluco no Pedaço", de 53 anos, realiza uma série de exercícios físicos.

Assista:

Em diferentes publicações, Will Smith já relatou comer muitos muffins nas madrugadas. Algo que ele mudou no cardápio.

“E pensar que os domingos costumavam ser de muffins”, escreveu o ator, usando ainda a hashtag #AMelhorFormadaMinhaVida.

Will Smith chegou até compartilhar o treinamento diário com uma empresa responsável por criar treinamentos esportivos. A sequência de movimentos, intitulada de #StrongWill, pode ser praticada por meio de um aplicativo pago.