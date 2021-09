Will Smith e Jada Pinkett Smith vivem relacionamento aberto, confirma ator

Os atores Will Smith e Jada Pinkett Smith optaram por viver um relacionamento aberto oficialmente. A informação foi contada pelo próprio artista em uma entrevista para a edição norte-americana da revista GQ.

Segundo Will Smith, de 53 anos, Jada nunca acreditou em um casamento convencional. "Ela tinha membros da família que viviam um relacionamento não-convencional. Então ela cresceu de uma maneira muito diferente de como eu cresci", explicou o artista.

Durante o relato, Will comentou que os dois tiveram discussões "intermináveis" sobre o que seria perfeito em uma relação amorosa. Sendo assim, as escolhas entre os dois como casal mudaram com o tempo.

"Na maior parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeita", revelou Will.

Com o pensamento de que o casamento "não pode ser uma prisão", os dois escolheram a mudança conforme foram concedendo "confiança e liberdade um ao outro".

Ainda assim, Will Smith fez questão de afirmar que cada casamento possui configurações específicas. "Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor", pontuou.

União duradoura

Will e Jada são casados desde 1997, enquanto os rumores de casamento aberto circulam há muitos anos. Ainda em julho do ano passado, inclusive, um envolvimento entre a atriz e o rapper August Alsina, de 29 anos, vieram à público.

Na ocasião, eles afirmaram estarem separados, entretanto, Will deu nova versão na entrevista. "O público tem uma narrativa impenetrável", comentou.

Agora, ele fez questão de afirmar que Jada não era a única a ter experiências com outros parceiros. O assunto deve ser um dos temas do livro de memórias escrito por ele, que deve ser lançado em novembro deste ano.