Um Maluco no Pedaço: como está o elenco hoje

A série "Um Maluco no Pedaço" — lançada pela NBC nos Estados Unidos como "Fresh Prince of Bel-Air" — foi exibida originalmente de 1990 a 1996. Em seis temporadas, a produção conta a história de Will (Will Smith), um jovem de origem humilde que se muda para um luxuoso bairro na Califórnia. O roteiro da obra foi escrito por Andy Borowitz e Susan Borowitz.

No início do seriado, Will arruma confusão com pessoas perigosas da Filadélfia. A mãe dele, temendo pelo futuro, resolve mandá-lo para viver com a irmã dela e o cunhado, Vivian (Janet Hubert-Whitten) e Philip (James Avery) — um advogado que se tornou juiz e tem uma vida bem sucedida. A diferença de classes rende momentos engraçados e muitas vezes com lições de vida.

Will Smith (Will)

Foto: Reprodução/YouTube

O ator Will Smith tinha 22 anos quando entrou para o elenco da série. O americano segue sendo um dos astros do cinema. O mais recente trabalho com participação do ator foi "Projeto Gemini". Na lista de futuros lançamentos estão os filmes "The Council", "Bright 2" e "Bad Boys 4".

Alfonso Ribeiro (Carlton Banks)

Foto: Reprodução/YouTube

Alfonso Ribeiro interpretou o personagem Carlton Banks, um dos primos mais engraçados de Will. O ator tinha 19 anos quando participou da produção.

Na TV, ele chegou a fazer participações especiais em alguns seriados. Ele também venceu uma das edições do reality "Dancing With The Stars!". Um dos últimos trabalhos foi em 2019, em uma participação na série "Good Mythical Morning".

Karyn Parsons (Hilary)

Foto: Reprodução/YouTube/Instagram

Karyn Parsons atuou no seriado "Um Maluco no Pedaço" como a patricinha Hilary. Na época das gravações, a atriz tinha 24 anos. Atualmente, ele não é tão ativa na televisão americana. Um dos últimos trabalhos foi no longa "Sweet Thing", lançado em 2020.

Tatyana Ali (Ashley Banks)

Foto: Reprodução/YouTube/Instagram

Tatyana Ali deu vida a personagem Ashley Banks. Nas gravações da série, ela tinha apenas 11 anos. A atriz participou de diversos trabalhos em 2018, como o longa "App Mortal", e as séries "Hollywood Darlings", "Fancy Nancy" e "The Bobby Brown Story". Uma das últimas produções dela foi o longa-metragem "The Reason", lançado em 2020.

Tia Vivian (Janet Hubert e Daphne Reid)

Foto: Reprodução/YouTube

A matriarca Vivian, tia de Will, foi vivida por duas atrizes. Da primeira à terceira temporada, o papel foi de Janet Hubert, na época com 34 anos. De 2018 a 2020, a atriz esteve no elenco da série General Hospital, como Yvonne Godfrey.

Em 1993, Janet deixou a comédia e Daphne Reid assumiu o papel de Vivian, aos 42 anos. O último trabalho dela na TV foi na série "Jacqueline and Jilly", além do filme "Harriet".

Em 2020, Will Smith e Janet Hubert falaram publicamente sobre uma briga entre os dois — o que teria feito ela sair da série. O ator fez um pedido de desculpas que foi exibido na TV nos Estados Unidos e admitiu que dificultou a vida da ex-colega de elenco durante a produção do seriado.

Joseph Marcell (Geoffrey)

Foto: Reprodução/YouTube

O humor ácido do mordomo Geoffrey alegrou muitos espectadores da série. A mansão dos Banks era administrada por ele. Personagem querido do seriado, ele era vivido pelo ator Joseph Marcell, na época com 42 anos. Em 2019, ele atuou no longa "O Menino que Descobriu o Vento" e na peça de teatro "Ages Of The Moon".

Jazzy Jeff (Jazz)

O personagem Jazz era aquele amigo que estava em todas as armações junto de Will. Ele também tentou ter um relacionamento com Hilary em diversos episódios. Jazzy Jeff, muito famoso como DJ de hip hop na Filadélfia, deu vida ao personagem aos 25 anos. Atualmente, ele segue em carreira musical.

Philip (James Avery)

Foto: Reprodução/YouTube/Divulgação

Conselheiro e amigo do sobrinho, Philip era quem dava puxões de orelha em WIll. O ator James Avery interpretou o personagem aos 42 anos.Ele morreu em dezembro de 2013 aos 65 anos por complicações cirúrgicas, e sua última participação na TV foi em "Grey's Anatomy", no papel de um idoso homossexual.

O ator fez a voz do vilão Destruidor na série animada das "Tartarugas Ninjas", ainda fez participações em "CSI: Crime Scene Investigation", "That '70s Show" e "The Closer".

Por que a "Um Maluco no Pedaço" acabou?

A série "Um Maluco no Pedaço" foi encerrada, em 1996, após gravação de seis temporadas em 148 episódios. A produção alavancou a carreira de Will Smith. E é esse o ponto principal que desencadeou o fim da obra audiovisual.

Na última temporada de "Um Maluco no Pedaço" em 1996", Will Smith já estava nas grandes telas do cinema em cena com o personagem Mike Lowrey no filme de 1995, "Bad Boys". Em entrevistas aos jornais americanos, o ator mostrava interesse em crescer profissionalmente.

Legenda: "Bad Boy" chega ao quarto filme em 2022 Foto: Reprodução/Instagram

Will Smith revelou na época, ao jornal The Los Angeles Times, os sentimentos sobre o fim da série. “É difícil dizer adeus a essa atmosfera, mas sentimos que era a hora. Todos nós crescemos como atores e como pessoas, tínhamos um elenco incrivelmente talentoso, mas a série é apenas limitante”.

Onde assistir?

No Brasil, os fãs da série ou que desejam conhecer podem assistir a "Um Maluco no Pedaço" em canais de TV por assinatura: Comedy Central e no Multishow.

Nos aplicativos de streaming, o seriado é encontrado na Globoplay.

Especial "Reencontro" reúne atores de "Um Maluco no Pedaço"

Legenda: Elenco reunido em especial promovido pela HBO Foto: Reprodução/Instagram

Para comemorar os 30 anos da série, o ator Will Smith e demais membros do elenco da produção foram reunidos em estúdio para conversar sobre como o seriado mudou a vida deles. O especial foi exibido e lançado pela TV e streaming da HBO.

Gravado no mesmo estúdio onde o elenco trabalhou durante seis anos, o especial reuniu Will Smith (Will), Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hilary), Tatyana Ali (Ashley), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (a segunda tia Vivian), e o DJ Jazzy Jeff (Jazz) em uma réplica perfeita do set utilizado na série original.

Will Smith e Morgan Cooper trabalham em "reboot" de série

O projeto do "reboot" da série é baseada em uma produção de um fã que viralizou um vídeo em 2019. O jovem Morgan Cooper produziu e postou um trailer de quatro minutos, apresentando como seria o clássico sitcom se os personagens interpretassem um drama em vez de uma comédia.

A produção chegou a ser elogiada por Will Smith na época. Com a repercussão, os dois se encontraram e a conversa tomou um rumo inesperado, com Smith se propondo a produzir uma série a partir daquele trailer

Em setembro deste ano, Will Smith escolheu o ator, rapper e jogador de basquete Jabari Banks, que é da Filadélfia, para ser o novo Will na série inspirada em "Um Maluco do Pedaço". Intitulada "Bel-Air", a produção terá narrativa dramática.