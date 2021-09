Motorhome de Will Smith custa R$ 13 milhões e pode ser alugado

As gravações de grandes filmes acabam levando o elenco a passar temporadas longe das famílias e do conforto do lar. Nos anos 2000, o ator Will Smith quebrou a saudade de casa com a compra de um motorhome de luxo. Conforme o portal Auto Evolution, o veículo é avaliado em US$ 2,5 milhões, cerca R$ 13 milhões.

Batizado de "The Heat", o motorhome tem dois andares, visual luxuoso com 111,5 m² e 16,7 m de comprimento.

Legenda: Motorhome de Will Smith Foto: Divulgação

O veículo contou com produção da empresa Anderson Mobile Estates — especializada na produção de veículos do tipo. O primeiro motorhome de destaque da fabricante foi o de Smith, que o adquiriu no início dos anos 2000.

Por dentro do motorhome

Legenda: Sala de convivência de motorhome de Will Smith Foto: Divulgação

O veículo de Will Smith tem bancadas de granito, 14 TVs e sofás de couro. É possível abrigar 30 pessoas na sala de projeção. Ainda há ambientes como cozinha, sala de jantar, escritório, uma sala extra que serve como guarda-roupas para Smith e uma espécie de camarim com estação de maquiagem profissional.

O banheiro, que custou US$ 25 mil – quase R$ 132 mil na cotação atual, tem chuveiro tipo sauna e pelo toalete seco separado, cuja porta de vidro fica opaca com o toque de um botão. Todas as portas são automáticas e fazem barulho ao abrir e fechar.



Legenda: Um dos banheiros no motorhome de Will Smith Foto: Divulgação

Atualmente, o motorhome está disponível para aluguel, com a taxa sendo de US$ 9.mil por semana.

Shakira, Mickey Rourke, Kevin Hart, Brad Pitt, Charlie Sheen, Jim Carrey, Sharon Stone, Whitney Houston, Sylvester Stallone e Jamie Foxx possuem ou usaram um dos mega-motorhome assinados pela empresa Anderson Mobile Estates.